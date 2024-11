Asociaciones de A Coruña celebran que se declaren BIC la música y baile gallegos: "Es una alegría"

La Xunta de Galicia inició este lunes los trámites para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial la música y el baile tradicionales de Galicia. Las asociaciones y escuelas de A Coruña consideran que la medida ha tardado en llegar, pero la reciben con "alegría", ya que "o baile e a música tradicional galega son as expresións primordiais da nosa cultra e o noso folclore", y esperan que este paso sirva para poner en valor todo ese patrimonio.

El Gobierno gallego inició en 2018 el proceso para declarar BIC al baile tradicional gallego, pero el proyecto quedó paralizado dos años después tras recibir una gran cantidad de alegaciones que señalaron faltas en el expediente, entre ellas, que se excluyera a la música. Esa falla ha sido subsanada ahora y el expediente publicado este lunes en el DOG (Diario Oficial de Galicia) incluye a ambas como "las manifestaciones culturales más significativas" de Galicia.

Este texto recoge que "el baile precisa de la música para expresarse y, al mismo tiempo, la música tiene su razón de ser principal en servir de soporte para la práctica del baile", por lo que "ambas manifestaciones culturales son inseparables". Posteriormente cita a autores como Vicente Risco, Antón Fraguas o González Reboredo, para ahondar en la importancia que han tenido estas expresiones artísticas en la vida gallega a lo largo del tiempo, destacando su carácter colectivo y comunitario, en celebraciones que adoptaron distintos nombres, como foliada, serán, ruada, fiadeiro o polavila, entre otros.

"Antiguamente, la práctica lúdica de la música y del baile se desarrollaba tanto en los bailes de las festividades parroquiales como en las reuniones locales, en las que realizaban diversas actividades comunitarias o grupales, ya fueran de trabajo o de ocio. En estas reuniones se cantaba y se bailaba, pero también se contaban cuentos, leyendas, historias o noticias; aquí fluía información y cultura entre las personas asistentes, de manera que estas reuniones eran actos sociales de afirmación y cohesión grupal", señala.

"Hai que pensar que o que máis representa aos pobos e o folclore de todo o mundo é o baile e a música tradicional" Quique Peón, director de la Asociación Cultural Xacarandaina

El texto detalla cómo a mediados del siglo XX la cadena de transmisión de estas expresiones "sufrió un grave impacto" como consecuencia del fin de la sociedad tradicional. Desde entonces, su mantenimiento ha dependido de asociaciones o personas singulares que "asumieron con gran esfuerzo y notable éxito la tarea de transmitir y mantener vivo nuestro patrimonio cultural inmateria". Así, actualmente, la práctica del baile y de la música es en general autogestionada por las comunidades locales.

La Xunta propone además algunas medidas de salvaguarda que atañen a las administraciones, el ámbito educativo o la investigación "de cara a garantizar que las próximas generaciones reciban adecuadamente la herencia cultural y el singular legado patrimonial inmaterial contenido en la música y en el baile tradicionales de Galicia y, al mismo tiempo, para posibilitar la correcta transmisión de esta manifestación cultural y de sus saberes implícitos".

"É a expresión primordial da nosa cultura"

Desde las asociaciones y escuelas de baile y música celebran el paso dado este lunes, y esperan que el proceso llegue a buen término esta vez y que la medida sirva para proteger y potenciar este patrimonio cultural. Quique Peón, director de la Asociación Cultural Xacarandaina, asegura que "é unha grande alegría que se declare Ben de Interés Cultural algo que ademáis está intimamente relacionado con Galicia".

"Hai que pensar que o que máis representa aos pobos e o folclore de todo o mundo é o baile e a música tradicional, polo tanto, nós que nos dedicamos a isto, e levamos pelexando pola cultura do país case 50 anos, estamos máis que contentos, felices", reitera Peón, quien señala que el proceso llevó "máis da conta" pero celebra que "por fin vai para adiante".

En ese sentido, valora positivamente un texto que habrá que estudiar en profundidad pero que de entrada parece "suficientemente aberto para que acubille a todo o mundo tradicional, mais o da creación basada no tradicional, tanto na danza como na música. Creo que está bastante ben", añade.

"Pensamos que debería de ter chegado antes, porque o baile e a música tradicional galega son as expresións primordiais da nosa cultra e o noso folclore, pero estamos felicísimos de que sexa así" Anxo Araújo, presidente de la Asociación Cultural Son d'Aqui

También Anxo Araújo, presidente de la Asociación Cultural Son d'Aqui, asegura que ha recibido la noticia "con bastante alegría". "Pensamos que debería de ter chegado antes, porque o baile e a música tradicional galega son as expresións primordiais da nosa cultra e o noso folclore, pero estamos felicísimos de que sexa así", indica. Mientras que Olga Kirk, directora de la Asociación Cultural Donaire, lamenta que "xa levamos un lote de anos esperando pola resolución", pero celebra "todo o que sexa beneficioso para a nosa música e para o noso baile".

Por su parte, Rafa Sexto representante de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar de Santaigo de Compostela, valora asimismo que "é unha boa nova que o noso proxecto cultural se vexa protexido e valorado e respectado", especialmente porque "a maior parte do traballo que se fai ao redor do folclore e a cultura popular é a través de asociacións", y se trata de un trabajo "longo e complexo".

"E moi difícil vivir de dar clases, a estrutura está montada sobre asociacións que hoxe poden estar e mañá non, e moito traballo é voluntario, dende ese punto de vista, que dende as administracións se apoie e se intente dar ese pulo que fai falla para a nosa cultura é o paso principal e fundamental", subraya.