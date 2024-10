El sector musical de Galicia busca sintonías en un encuentro impulsado por la Fundación Paideia

EMA son las iniciales de Encontro de Música Aberta, una nueva iniciativa cultural apoyada por la Xunta de Galicia y promovida por la Fundación Paideia que nace con el fin de impulsar la "profesionalización de la actividad musical emergente en la comunidad". El primer encuentro será el miércoles 6 de noviembre, de 7:00 a 14:00 horas en los Estudios Mans del polígono de Pocomaco, bajo el lema "Estamos en sintonía".

El alcance de EMA apunta también a "favorecer la participación y la expresión de las nuevas figuras del sector, mejorando sus conocimientos profesionales y sobre la industria musical de nuestro entorno y promoviendo las oportunidades de diálogo de artistas noveles con agentes, promotores y otros perfiles profesionales relevantes de nuestra industria".

En el programa inicial de EMA participarán el artista Abraham Cupeiro, con su singular espectáculo Resoando no pasado y una masterclass de creación de Instrumentos musicales; y el dúo Soleado, nuevo grupo de fusión indie-folk formado por el guitarrista y compositor de Vetusta Morla Juanma Latorre y la cantante y compositora Ester Rodríguez, que conducirán una showcase.

El diálogo llegará de la mano de Laura Iturralde, que moderará la conversación creativa Show Must Go On!: da teoría á práctica dos espectáculos en vivo, un espacio para descubrir el arte del espectáculo a través de la experiencia de sus protagonistas.

Antes, para dar arranque a la iniciativa, de 07:00 a 09:00 horas se retransmitirá en abierto, con público en directo, el programa de referencia de Radio 3 Hoy empieza todo, guiado por la periodista Irene Valiente.

El acceso a Encontro de Música Aberta (EMA) es libre, con inscripción previa a través de la plataforma https://www.paideia.es/encontro-musica-aberta/. La fundación destaca que el proyecto pretende "sintonizar al sector musical gallego en torno a una jornada profesional y lúdica aberta a todos los públicos centrada en la formación, el debate y el networking".