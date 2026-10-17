Tres heridos, uno grave, al salir despedida una rueda de un coche de rally en Outeiro de Rei (Lugo)

Tres espectadores resultaron heridos este viernes por la tarde durante una prueba de rally celebrada en San Fiz de Paz, en el municipio lucense de Outeiro de Rei, después de que uno de los vehículos participantes perdiese una rueda. Según confirmó la Guardia Civil, una de las personas heridas se encuentra en estado grave.

El servicio de emergencias 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso alrededor de las 19:30 horas, tras recibir la llamada de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos. Según la información trasladada inicialmente, la rueda desprendida de uno de los coches alcanzó a un espectador, que necesitaba asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil para atender la incidencia. Finalmente, el balance confirmado por la Benemérita fue de tres personas heridas, una de ellas de gravedad.

La propia organización de la prueba automovilística se encargó del traslado de los afectados, según la información facilitada por el servicio de emergencias gallego.