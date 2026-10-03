Hallan muertos con signos de violencia a dos hermanos en una aldea de Castroverde (Lugo)

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de dos hermanos fallecidos con signos de violencia en el municipio lucense de Castroverde, concretamente en la aldea de Agustín.

Según ha podido saber Europa Press, la alerta se activó a las 09:00 horas de este sábado tras el aviso del 112, momento en el que se desplazaron a la vivienda donde encontraron a una mujer fallecida en la cama, con signos de violencia, y a su hermano, también fallecido, en una fosa séptica.

La investigación está abierta y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, otras fuentes consultadas por Europa Press y cercanas al suceso, descartan la implicación de terceras personas y apuntan hacia un fratricidio.

La teoría que manejan los investigadores es que el hombre acabase con la vida de su hermana, con discapacidad física e intelectual, y que después se suicidase arrojándose al pozo.