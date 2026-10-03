Controlado el incendio forestal de Ourol (Lugo)
En total afectó a unas 72 hectáreas
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La Consellería de Medio Rural ha informado de que de se ha dado por controlado el incendio forestal del ayuntamiento lucense de Ourol, que ha afectado a casi 72 hectáreas.
El fuego, según recoge Europa Press, se originó en la parroquia de Merille y se ha dado por controlado a las 10.25 horas de este sábado. Se inició a las 17.02 horas del martes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 71,98 hectáreas.
Para su extinción se movilizaron hasta el momento a dos técnicos, 50 agentes, 66 brigadas, 53 motobombas, cuatro palas y dos helicópteros.