Controlado el incendio forestal de Ourol (Lugo)

Un bombero trabaja en el incendio, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, Lugo Carlos Castro - Europa Press

La Consellería de Medio Rural ha informado de que de se ha dado por controlado el incendio forestal del ayuntamiento lucense de Ourol, que ha afectado a casi 72 hectáreas.

El fuego, según recoge Europa Press, se originó en la parroquia de Merille y se ha dado por controlado a las 10.25 horas de este sábado. Se inició a las 17.02 horas del martes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 71,98 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron hasta el momento a dos técnicos, 50 agentes, 66 brigadas, 53 motobombas, cuatro palas y dos helicópteros.