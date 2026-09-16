La Xunta declara la situación 2 en Quiroga (Lugo) debido a la cercanía del incendio a viviendas

La Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 en el concello lucense de Quiroga debido a la proximidad de las llamas del incendio forestal a núcleos de población en Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia.

El fuego se concentra en la parroquia de Pacios da Serra, donde desde ayer varios efectivos trabajan en las tareas de extinción.

El incendio lleva activo desde las 15:25 horas del martes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta ya a 320 hectáreas.

Por el punto han pasado 10 técnicos, 39 agentes, 49 brigadas, 35 motobombas, ocho palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y una docena de aviones.

17:12🎥#IFPaciosDaSerraQuiroga #Lugo



Este es el aspecto que presenta el incendio a la llegada del equipo @briftabuyo desde su base de #LeónESP para sumarse a las labores de extinción junto a @BrifLaza y medios @Xunta.



Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/ZjLKSDEtEs — ATBRIF (@AT_Brif) September 16, 2026

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica envió cuatro medios aéreos y una brigada.

La consellería de Medio Rural recuerda en un comunicado que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para informar de incendios forestales, así como la app ALume.