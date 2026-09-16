La Xunta declara la situación 2 en Quiroga (Lugo) debido a la cercanía del incendio a viviendas
El fuego, todavía descontrolado, afecta a más de 300 hectáreas y se encuentra próximo a los núcleos de Casa do Vello, As Barzas y Penarrubia
Más información: El incendio forestal de Quiroga (Lugo) alcanza las 320 hectáreas quemadas y continúa sin control
La Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 en el concello lucense de Quiroga debido a la proximidad de las llamas del incendio forestal a núcleos de población en Casa do Vello, As Barxas y Penarrubia.
El fuego se concentra en la parroquia de Pacios da Serra, donde desde ayer varios efectivos trabajan en las tareas de extinción.
El incendio lleva activo desde las 15:25 horas del martes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta ya a 320 hectáreas.
Por el punto han pasado 10 técnicos, 39 agentes, 49 brigadas, 35 motobombas, ocho palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y una docena de aviones.
17:12🎥#IFPaciosDaSerraQuiroga #Lugo— ATBRIF (@AT_Brif) September 16, 2026
Este es el aspecto que presenta el incendio a la llegada del equipo @briftabuyo desde su base de #LeónESP para sumarse a las labores de extinción junto a @BrifLaza y medios @Xunta.
Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/ZjLKSDEtEs
Además, el Ministerio para la Transición Ecológica envió cuatro medios aéreos y una brigada.
La consellería de Medio Rural recuerda en un comunicado que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para informar de incendios forestales, así como la app ALume.