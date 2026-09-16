El incendio forestal de Quiroga (Lugo) alcanza las 250 hectáreas quemadas y continúa sin control

El incendio forestal declarado este martes en Quiroga (Lugo) ha alcanzado ya las 250 hectáreas afectadas y continúa sin estar controlado, según la última actualización ofrecida este miércoles por la Consellería do Medio Rural. El fuego se localiza en una zona de monte de la parroquia de Pacios da Serra, en la montaña de Quiroga.

El incendio comenzó alrededor de las 15:30 horas del martes y avanzó con rapidez durante la jornada debido a las condiciones de viento. Los medios de extinción trabajaron durante toda la noche para tratar de contener las llamas y evitar que siguiesen ganando terreno.

El concejal responsable de Medio Rural del Concello de Quiroga, Luis Manuel Arias, explicó a Europa Press que los trabajos realizados durante la noche permitieron actuar sobre el avance del fuego, aunque pidió esperar a comprobar cómo evoluciona durante la jornada de este miércoles.

La zona afectada se encuentra alejada de los núcleos habitados, por lo que, por el momento, el incendio no supone una amenaza para las viviendas. El responsable municipal confía además en que el descenso de las temperaturas previsto para este miércoles contribuya a facilitar las labores de extinción, aunque advierte de que la superficie afectada podría seguir aumentando mientras el fuego permanezca activo.