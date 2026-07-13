Muere un hombre en Lugo tras dar varias vueltas de campana al sufrir una salida de vía

Un hombre ha fallecido en la tarde del domingo y otra persona ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en la A-6 en Lugo. El siniestro se produjo en el kilómetro 501, a su paso por Pías, en dirección A Coruña, donde el vehículo se salió de la vía y dio varias vueltas de campana.

Varios particulares dieron aviso al 112 hacia las 16:30 horas del domingo, pidiendo ayuda tras presenciar el accidente.

Desde los servicios de emergencia se puso en marcha un operativo con personal de Urxencias Sanitarias, Bombeiros de Lugo, Guardia Civil de tráfico, Policía Local y personal de mantenimiento de la vía.

A su llegada, Urxencias Sanitarias confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo, mientras que la otra persona, que conducía el coche, resultó herida y fue trasladada al HULA.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a la persona fallecida, el copiloto del vehículo, mientras que la persona herida fue retirada del interior del turismo por varios particulares.