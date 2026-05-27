Muere un hombre al volcar con su coche en Láncara (Lugo)
El siniestro se produjo esta tarde en Neira de Cabaleiros
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Un hombre ha fallecido al volcar el vehículo que conducía por la LU-621, a la altura del kilómetro 2, en Neira de Cabaleiros, en el municipio lucense de Láncara.
Según informa Europa Press en base al 112, fue un particular quien alertó del accidente a las 17:20 horas y explicó que la víctima estaba atrapada. Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Sarria y la Guardia Civil de Tráfico.
Los profesionales sanitarios confirmaron finalmente el fallecimiento del hombre, que tuvo que ser excarcelado por los bomberos.
Conforme han indicado fuentes del operativo, el fallecido es vecino de Láncara.