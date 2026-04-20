Lugo se enfrenta a una posible moción de censura apoyada por una exedil del PSOE

La moción de censura que podría cambiar el color del gobierno del Concello de Lugo más de 25 años después de que José López Orozco recuperase la Alcaldía para el PSOE planea sobre el Consistorio de la ciudad de la muralla, con contactos entre los populares que encabeza Elena Candia y María Reigosa, la edila que dejó el PSOE.

Fuentes populares consultadas por Europa Press evitan por ahora dar por cerrada una moción de censura, pero no niegan los contactos y trasladan que, ante la coyuntura que hay en el Concello de Lugo y una gestión que censuran, "no se puede descartar" ningún escenario.

Por cerrada tampoco lo da la propia Reigosa, pero sí ha cambiado de postura en relación a semanas atrás. Ha pasado de descartar la moción de censura a considerar que es "necesaria". Si finalmente decide que sí, el PP tendrá las firmas suficientes para impulsar un cambio de gobierno liderado por Candia, cuyo grupo está integrado por 12 concejales —el bipartito de PSOE y BNG suman otros tantos (siete socialistas y cinco nacionalistas)—.

La firma de Reigosa es imprescindible en esta coyuntura y permitiría al PP recuperar la Alcaldía de una urbe, en manos del PSOE —en solitario o en coalición con el BNG— desde 1999. Candia se convertiría en la cuarta en tener el bastón de mando de Lugo en un convulso mandato local: le han precedido la ahora diputada Lara Méndez, Paula Alvarellos —quien falleció tras sufrir un infarto—, y en la actualidad el regidor es Miguel Fernández).

Reigosa dejó el gobierno local tras varios desacuerdos de la concejala en el gobierno municipal al que accedió el año pasado tras la muerte del edil Pablo Permuy. En un principio se ocupó de la cartera de Medio Rural, que dejó a causa de "incompatibilidades laborales". Posteriormente votó fuera de la disciplina de partido y acabó rompiendo con el PSOE y anunciando su baja en el partido y luego del grupo socialista.

Fuera ya del partido apoyó los presupuestos en el pleno pero dejó clara su intención de votar con el PP tras apoyar varias mociones populares.

Rueda critica que el Concello de Lugo no funciona "adecuadamente"

Preguntado al respecto en la rueda de prensa del Consello da Xunta, el presidente autonómico Alfonso Rueda señaló que la decisión de llevar a cabo una moción de censura "la tiene que tomar quien tiene capacidad para firmarla, que son los concejales. El Concello no está funcionando adecuadamente y creo recordar que el PP ganó las elecciones y quedó a un concejal de la mayoría absoluta. Todos sabemos como evoluciona la situación en Lugo. Si la izquierda no es capaz de articular una mayoría estable en Lugo, no es culpa del PP".

En este contexto, Rueda considera que "el PP en Lugo tiene todo el derecho a conformar un gobierno estable" por lo que deja en manos del grupo municipal la decisión: "Si la pregunta es si el PP de Galicia prohibió esa moción de censura es que no. Hacerla o no hacerla depende del PP de Lugo".

En relación a los fallecimientos que sufrió el PSOE de Lugo, con las muertes de la alcaldesa Paula Alvarellos, y los concelleiros Pablo Permuy y Olga López, el presidente aseguró que fueron "sucesos que lamenté" y que el partido no está aprovechando esta situación trágica, como indicaba la oposición.

Pontón califica de "inmoral" la posible moción

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a Alfonso Rueda a "desautorizar" esta posible moción calificándola de "inmoral" por la situación del Concello en esta legislatura, con tres muertes y "unha tránsfuga".

La nacionalista ha admitido que al partido le preocuopa "o anuncio de que se pode rexistrar nas próximas horas unha moción de censura" por lo que le pide a Rueda que "desautorice inmediatamente unha moción de censura que é inmoral e indecente políticamente, porque creo qeu ninguén entende, nin en Lugo nin no conxunto do país, que o Partido Popular queira aproveitarse da morte de dous concelleiros e dunha tránsfuga do PSOE para poder chegar a unha alcaldía nunha situación destas características".

Pontón ha subrayado también que "en política non vale todo" y que el PP debe "respectar a vontade que saiu das urnas nas pasadas eleccións en Lugo" y no tratar de "conseguir nos despachos, con acordos escuros, o que non conseguen nas urnas".

Besteiro acusa a Rueda de "amañar en los despachos"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, de "amañar en los despachos" un "pacto" para acceder al gobierno de la ciudad de Lugo. Una "posible" moción de censura que, si se produce o si se plantea, ha avisado, "no es política, es corrupción política y traicionar la confianza de la gente".

En rueda de prensa, Besteiro ha señalado que lo "verdaderamente preocupante" de esto es que "quien no tiene límites" para llegar al poder de este modo, en su opinión, "tampoco" los tendrá en la forma de gobernar.

En este sentido, ha cargado contra una forma de hacer política "basada en la confrontación y los atajos", y lo ha contrapuesto al "trabajo serio" del actual gobierno que encabeza Miguel Fernández, del que ha reivindicado "estabilidad y compromiso", así como trabajo "con rigor" y "pensando siempre en el interés general". Así, lo ha ejemplificado con la reciente aprobación de los presupuestos.

"Si se confirma esa moción, tendremos encima de la mesa un pacto cocinado por Alfonso Rueda para amañar en los despachos lo que el PP lleva 27 años sin conseguir en Lugo con los votos de la ciudadanía", ha criticado el líder socialista.

De hecho, ha señalado que Rueda —que comparecerá este lunes después del Consello— "deberá decir cuál es su opinión al respecto" y si se hace será con su "autorización".

Besteiro ha recriminado que, de salir adelante la moción, será "aprovechando momentos tristes y dolorosos" para el Partido Socialista, que ha sufrido tres pérdidas en los últimos tiempos.

"Eso no es hacer política, es cruzar líneas que nunca se deberían cruzar", ha ahondado, para incidir en que "al PP no le salen las cuentas" y "por eso promueve acuerdos que traicionan la voluntad popular". Y ha apostillado: "Cuando se mercadea, estamos ante una degradación de la democracia".

Preguntado sobre si están rotos todos los canales de comunicación con la concejala no adscrita María Reigosa, ha afirmado que él "desde luego" no la tiene.

Cuestionado sobre si cree que esto no estaría pasando si Lara Méndez continuase siendo la regidora, ha defendido que "no tiene relación en absoluto una cosa con la otra", por lo que no le parece "relevante".

E interrogado sobre cuáles cree que serán las consecuencias, de salir adelante la moción, ha augurado que la ciudadanía lo penalizará: "Esos atajos no van a ser bien atendidos", ha destacado.

Por último, ha evitado pronunciarse sobre el eventual efecto en la Diputación provincial, puesto que entiende que "lo que es importante es precisar que ese atajo suma con un tránsfuga" y "es un caso de corrupción política". "Acceder al gobierno así dice que uno no tiene límites para llegar y cómo va a gobernar", ha insistido.