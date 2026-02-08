Los trabajos para reparar la muralla romana de Lugo comenzarán este lunes

Derrumbe de la muralla romana de Lugo por el temporal. Carlos Castro - Europa Press

Los trabajos de reconstrucción de la muralla romana de Lugo, que sufrió en la pasada noche un derrumbe a causa de las fuertes lluvias, serán acometidos por la Xunta de Galicia de manera "urgente". El conselleiro de Cultura, José López Campos, anunció esta actuación desde la muralla esta misma mañana.

El derrumbe se registró en un tramo del lienzo interior de la muralla que, como explicó el arqueólogo municipal Enrique González, es fruto de una reforma del siglo XIX, por lo que no afectó a la muralla original. La caída de esta parte se concentró en una zona cerca de la Catedral, próxima a la puerta de Santiago.

López Campos recalcó que "a muralla de Lugo, como ben valor universal excepcional, é e será obxecto das intervencións necesarias para preservar a súa conservación” por lo que "se traballará de emerxencia e coa maior celeridade posible para solucionar as patoloxías causadas pola auga".

Ya en la noche pasada técnicos de la Dirección xeral de Patrimonio Cultural visitaron el lugar para evaluar los daños. Los trabajos arrancarán previsiblemente este lunes y en los próximos días se realizará una inspección completa del trazado para comprobar si hay otros tramos dañados.

El titular de Cultura reiteró el valor e importancia de este monumento, declarado hace 25 años Patrimonio Mundial.

Un derrumbe "normal"

El arqueólogo municipal explicó desde el lugar que la caída se produjo porque el relleno es de tierra y escombros y "non está ben consolidado". Este tipo de derrumbes, que en ocasiones anteriores afectaron a la zona localizada cerca del hospital de Santa María, son "habituales" en palabras de González, quien matizó que "ata certo punto isto é normal" al afectar a una parte reformada y no a la muralla original que "por como está concebida é case imposible que caiga".

Así, explicó que "son incidencias puntuais" y que la parte importante se sitúa en el relleno, "que dá consistencia á muralla".

Para el arreglo, el arqueólogo explicó que ya hay estudios realizados en el marco del Plan Director del monumento, que sirve para "controlar partes que no futuro poden sufrir danos. A muralla está ben estudada e agora haberá que abrir un tramo máis para consolidar os laterais", apuntó.

A su modo de ver, la actuación que comenzará ahora no será complicada. "É un tramo de pouca altura e unha zona pouco transitada", valoró.

Colaboración administrativa

Por su parte, el alcalde Miguel Fernández subrayó que "a muralla é o noso referente e o noso símbolo".

Las competencias de restauración son de la Xunta, pero el Concello —que ya se encargó de las labores de seguridad perimetrando la zona— tiende la mano para colaborar. "Imos colaborar activamente. Quedamos á súa disposición para as licencias e recursos necesarios. Pedímoslle á Xunta que actúe coa máxima celeridade e axilidade", añadió.