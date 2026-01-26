El PSOE de Monforte (Lugo) apoya dotar a Tomé de sueldo tras dejar de cobrar de la Diputación

Los ocho ediles del PSOE de Monforte y el propio alcalde, José Tomé, ahora fuera de las filas socialistas, han apoyado este lunes en el pleno municipal el decreto presentado por el regidor para asignarse una dedicación exclusiva por su labor como regidor tras dimitir como presidente de la Diputación a raíz de la denuncia por supuesto acoso sexual presentada contra él en el canal interno habilitado por el PSOE.

De este modo, el decreto ha salido adelante con los nueve votos a favor de los integrantes del gobierno municipal y el voto en contra de toda la oposición: los cuatro concejales del PP, dos del Bloque Nacionalista Galego y el edil de Esperta Monforte.

En el pleno, la teniente de alcalde, la socialista Gloria Prada, ha asegurado que los concejales socialistas están "super tranquilos" y van a "seguir gobernando" con normalidad, tal y como recoge Europa Press.

Por su parte, Tomé ha sostenido que él tiene "el mismo derecho" que los demás regidores a "cobrar" y ha asegurado que la situación que vive se debe a una "mezcla de fuego amigo con la colaboración del Partido Popular".

"Voy a dar un dato, pero se van a saber más", ha dicho para asegurar que hubo una reunión en la Delegación de la Xunta de Lugo en la que, además del delegado Javier Arias y pese a que "no pintaba nada", "estaba presente la presidenta del PP en la provincia, Elena Candia, así como un diputado socialista".

A ello, ha añadido que "hace pocos días, en un restaurante de Paradela, estaban comiendo cuatro personas del PSOE y a uno de ellos lo llamó Elena Candia". "No sé si estaban estableciendo relaciones diplomáticas", ha ironizado.

En este municipio lucense al que se ha referido Tomé, Paradela, es edil el diputado provincial del PSOE Iván Castro, quien fue su rival en las primarias por la Secretaría Xeral del PSOE en la provincia.

Tomé ha asegurado sentirse "muy tranquilo" y ha avisado de que su situación se "resolverá cuando toque". "Y espero que alguien pida perdón, porque cuando no hay pruebas, no existen los hechos ni la culpabilidad, uno es inocente, no es culpable", ha añadido para asegurar que lo que vive "no va a salir gratis".

José Tomé ha afirmado que a él no le obligó nadie a dimitir del PSOE, sino que lo hizo para "no poner en riesgo el gobierno útil que hay en la Diputación de Lugo", un gobierno "modelo".

Además, ha negado que su sueldo vaya a ser de 85.000 euros como denuncia el PP, sino que será de "62.525 euros", por lo que su nómina será de "3.044 euros", un total de "800 menos de los que cobraba el alcalde del PP en 1996". "Estoy cobrando 10.579 euros menos que el alcalde del PP de hace 30 años", ha insistido.