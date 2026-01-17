El Concello de Lugo formaliza su candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

El Concello de Lugo formalizó este viernes la candidatura oficial de la ciudad para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), entregando dentro del plazo establecido toda la documentación requerida por el Gobierno central.

Desde el gobierno municipal señalan que la propuesta presentada es una candidatura de ciudad, construida con la implicación de las instituciones, de la Universidad de Santiago de Compostela a través del Campus de Lugo, del tejido empresarial y de las principales entidades sociales del territorio, que aportaron cartas de apoyo incluidas en el expediente remitido.

La candidatura llega avalada, además, por el apoyo unánime del Patronato de la Fundación Ferias y Exposiciones, en el que participan Ayuntamiento, Xunta, Diputación y Confederación de Empresarios, lo que refuerza la solidez institucional de un proyecto concebido para representar a Lugo a nivel estatal.

Este consenso, sumado al respaldo educativo, científico y económico, configura una propuesta compartida, sólida y capaz de mostrar la mejor versión de la ciudad en un proceso altamente competitivo. En el expediente remitido al Gobierno del Estado también se incluye el apoyo formal del Consello de la Xunta de Galicia, tal y como recogen las bases.

Para el alcalde, este respaldo "refuerza la seriedad y la solvencia institucional de la candidatura, en un proceso en el que la cooperación entre administraciones es decisiva". En este sentido, Miguel Fernández, destacó que Lugo "presenta una candidatura construida con rigor técnico, con unidad institucional y con una visión compartida sobre la oportunidad que supone acoger un organismo de esta relevancia".

El regidor agradeció el trabajo del equipo técnico municipal y de todas las entidades que colaboraron en la elaboración del expediente, subrayando que "es una demostración de que cuando Lugo suma esfuerzos, puede competir con seriedad y con ambición responsable".

Espacios operativos y disponibles

En el apartado técnico, la propuesta recoge que Lugo cuenta con espacios operativos y disponibles de manera inmediata para albergar la sede de la Agencia, entre ellos el Pazo de Ferias y Congresos, que ofrece una superficie amplia, versátil y adecuada para cumplir con los requisitos del procedimiento estatal.

El alcalde insistió, sin embargo, en que Lugo debe afrontar esta fase "con ilusión, pero también con prudencia y humildad", recordando que el proceso es muy exigente y que ya han oficializado su candidatura ciudades como Granada, Oviedo o Zaragoza, entre otras. "Somos conscientes del nivel competitivo, pero también de que Lugo está en condiciones de presentar una candidatura digna, solvente y bien fundamentada", señaló.

Fernández, también puso en valor que la ciudad presenta una candidatura "que no es solo de un Concello, sino de un territorio entero que entiende que proyectar Lugo en el mapa estatal es una oportunidad colectiva".