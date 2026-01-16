La Diputación de Lugo recupera la normalidad celebrando la primera junta de Gobierno

Primera junta de gobierno de la Diputación de Lugo con Carmela López como presidenta Diputación de Lugo

La Diputación de Lugo ha recuperado la normalidad, tras la elección de Carmela López el pasado miércoles como presidenta del organismo provincial, celebrando este viernes la primera Junta de Gobierno.

Una sesión que ha tenido lugar en el Pazo de San Marcos y a la que asistieron la totalidad de los miembros, dejando atrás las últimas sesiones en las que el BNG y algunos diputados socialistas no asistieron, ya que seguían presididas por José Tomé, acusado de agresión sexual.

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha dirigido este viernes su primera junta de gobierno, un encuentro en el que se ha dado luz verde a la adjudicación, por más de 72.000 euros, de una máquina de conservación para las carreteras provinciales.

De ello ha informado la institución provincial, que ha señalado que, mediante este acuerdo, la Diputación de Lugo podrá dotar al parque móvil de un remolque tipo góndola de asfalto. Una herramienta que se utiliza para transportar el asfalto caliente hasta la obra, manteniendo la temperatura adecuada, por lo que, conforme ha trasladado la Diputación, resulta muy útil en las obras de conservación y mejora de carreteras.

En concreto, ha resultado adjudicataria la empresa Merelle Maquinaria SL, que con un precio de 72.539,9 euros, tendrá un plazo de 15 días naturales para entregarla desde la formalización del contrato.

En definitiva, Carmela López ha presidido una junta de gobierno en la que han participado todos los integrantes: el vicepresidente de la institución, Efrén Castro; los diputados provinciales Pilar García Porto, Pablo Rivera Capón, Miguel Fernández Méndez, Carlos López López, Iván Castro Díaz, José María Arias Fernández e Iria Castro Fernández; así como el secretario, la interventora y personal de actas.