Las denunciantes de José Tomé darán el paso y acudirán a la Fiscalía

El caso del alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, avanza hacia el ámbito judicial. Según informa ABC, varias de las mujeres que denunciaron presuntos episodios de acoso sexual han decidido acudir a la Fiscalía para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, después de semanas sin que el Partido Socialista promoviese acciones penales.

De acuerdo con la información publicada por este diario, seis mujeres activaron los canales internos del PSOE para denunciar comportamientos machistas del regidor, que durante años compaginó la Alcaldía con la Presidencia de la Diputación de Lugo y la dirección provincial del partido.

Aunque Tomé renunció a sus cargos orgánicos y a la presidencia provincial, mantiene la Alcaldía tras romper con el PSOE y pasar a ejercer como independiente, junto a los ediles de su equipo de gobierno.

Las denunciantes explican que la decisión de acudir a la Fiscalía llega tras más de un mes de espera sin respuestas por parte de la Ejecutiva Federal, pese a que reclamaban que fuera el propio partido quien activase la vía judicial.

Desde el entorno de una de las afectadas trasladan a ABC que "se han sentido solas, desprotegidas y, en algunos momentos, incluso señaladas", una percepción que ha marcado todo el proceso desde que el caso salió a la luz pública.

El escrito que preparan para la Fiscalía no solo recogerá los hechos presuntamente cometidos por José Tomé, que el alcalde niega de forma tajante, sino que también advertirá de que dirigentes del PSdeG tuvieron conocimiento previo de las denuncias y no actuaron, según las mismas fuentes.

En este contexto, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acabó reconociendo que sí tuvo constancia del caso antes de que trascendiera a los medios, tras haberlo negado inicialmente.

Atrincherado en Monforte de Lemos

Mientras tanto, Tomé continuará como alcalde hasta 2027, ya que el PSOE se quedó sin representación en el gobierno municipal de Monforte tras la salida en bloque de los concejales socialistas.

El malestar feminista en el PSOE gallego

El paso dado por las denunciantes coincide con un creciente malestar del movimiento feminista dentro del PSOE, donde más de medio millar de afiliadas han firmado un manifiesto exigiendo responsabilidades por la gestión de varios casos de acoso conocidos en las últimas semanas.