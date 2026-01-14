El BNG vota con Tomé, denunciado por acoso sexual, para elegir a la nueva presidente de la Diputación de Lugo

La Diputación de Lugo inaugura de forma oficial la era post José Tomé, tras la salida del barón socialista, ahora denostado por su propio partido mientras él se empeña en defender su inocencia de las acusaciones de acoso sexual que fueron desveladas en un programa de televisión a nivel nacional y permanece atrincherado, con el resto de sus concejales afines, en la alcaldía de Monforte de Lemos.

Tras su dimisión oficial a finales del mes de diciembre, la presidencia cayó en manos interinas de su socio de gobierno, el BNG, que no ha tenido reparos en que se acepte el voto del ahora diputado no adscrito para la elección de su propio sustituto.

Las rencillas socialistas

El primer camino fue llegar a una entente entre las diferentes familias del socialismo lucense, con enfrentamientos más o menos públicos. De ahí surgió la única posibilidad que podía suscitar el consenso de todas las partes implicadas en el organigrama socialista, y contar con el beneplácito del propio Tomé, que si no llega a votar a favor, haría que la operación se fuese al traste.

Carmela López fue la elegida, contando además con el aval de Ferraz, que en la sombra ha estado tutelando un proceso especialmente delicado por producirse en el feudo de su líder en Galicia, enlace directo con el todopoderoso Pedro Sánchez, que lo llegó a nombrar Delegado del Gobierno y posteriormente estuvo en las quinielas para ser Ministro. La alcaldesa de Burela ya manda en el ente provincial, en coalición con la formación nacionalista, tratando de hacer como si en estos dos meses no hubiese pasado nada.

El "pacto guarro"

El Partido Popular no ha dudado en pasar a la acción. En palabras de su número dos a nivel gallego, Paula Prado, esta mañana se ha consumado el "pacto guarro". Unas críticas que ya avanzaba el pasado viernes en la presentación de la Interparlamentaria que los populares organizaron en A Coruña acompañada de, entre otros, Elías Bendodo.

"Hoy solo puedo dar el pésame a la vecindad de Lugo porque este tripartito PSOE, BNG y Tomé acaba de enterrar la defensa de los intereses de los ciudadanos", señaló esta mañana escoltada por Elena Candia.

"Con qué cara van a defender a partir de hoy a las mujeres tras formar gobierno con el voto de un presunto acosador sexual", se llegó a preguntar, calificando a Ana Pontón y a Besteiro, líderes del BNG y PSOE, de "cómplices" y tiró de retranca gallega para cuestionarse "¿Qué manual de feminismo recomienda formar gobierno con un presunto acosador sexual?".

La popular insistió en varias ocasiones que es una "desvergüenza" que Carmela López hablase de igualdad en su discurso y la hizo "cómplice" de ese pacto sucio que tiene una connotación clara: "todo por el poder, todo por el dinero".

La postura de los frentistas

"Consideramos que cumplimos lo que veníamos anunciando: trabajar para devolver la normalidad a esta institución". Así de claro y tajante se ha mostrado el nacionalista Efrén Castro a la salida del pleno, aspirando a "modernizar la Diputación de Lugo para seguir trabajando por el bien de todos los ayuntamientos de la provincia y por el tejido cultural, deportivo y asociativo en todos los ámbitos".

El líder frentista lanzó un mensaje claro: "hay que respetar lo que salió de las urnas", en referencia a que mantengan el acuerdo con el PSOE, aunque ahora se deberá sumar a la ecuación siempre el voto de Tomé.

"En las últimas votaciones se decidió que era un gobierno de izquierdas en el que tenía presencia el Bloque Nacionalista Galego y en eso trabajamos", sostuvo.

Castro lanzó un dardo directo al PP: "El Partido Popular sigue en su carroñerismo político tratando de tirar por todos los medios lo que había salido de las urnas y felizmente no triunfó. El BNG seguirá estando del lado de las víctimas y del lado de las mujeres y la lucha feminista, como lleva haciendo durante todo este tiempo y durante toda su historia".

Las causas del apoyo del BNG

La formación independentista ya avanzó el lunes que iba a votar con el PSOE y con José Tomé para mantener el gobierno de coalición. Lo hizo valorando los avances logrados por los ejecutivos de coalición en los últimos seis años y medio, durante los cuales se consolidó el Plan Deputación, se amplió la red pública de Centros de Atención a Mayores, se reforzó el apoyo a los sectores productivos y al tejido asociativo, y se avanzó en la mejora de espacios públicos, bienes patrimoniales e instalaciones de titularidad provincial.

Los representantes del BNG destacaron la necesidad de devolver la normalidad institucional a la Diputación y de continuar con su modernización, así como de fortalecer la colaboración con los ayuntamientos y con el tejido productivo, social, cultural y deportivo de la provincia.

En este sentido, durante la reunión mantenida en días pasados, se acordó incrementar en medio millón de euros los fondos del Plan Deputación de cara a 2027, dando un nuevo impulso a la dotación presupuestaria de este instrumento de apoyo económico a los municipios.

Asimismo, los nacionalistas subrayaron la importancia de preservar la institución frente a la estrategia del Partido Popular, que está utilizando una denuncia de acoso sexual como arma política y como pretexto para intentar acceder a un gobierno que no consiguió en las elecciones municipales. Consideran que mantener la estabilidad y la transparencia en la Diputación es clave para garantizar que los fondos y políticas continúen beneficiando a la ciudadanía.