La Xunta respalda la candidatura de Lugo para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

La Xunta de Galicia ha confirmado su apoyo a la candidatura de Lugo para convertirse en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, una decisión que, de prosperar, reforzaría el papel de liderazgo de Galicia en este ámbito estratégico.

El Consello da Xunta ha avalado la propuesta que presentará el Ayuntamiento y ha ofrecido colaboración plena para que la ciudad sea finalmente la elegida por el Gobierno central.

Para fortalecer la candidatura, la Xunta pone a disposición del Estado el edificio del Departamento Territorial de la Consellería de Sanidade, situado en la calle Montevideo, dentro de la muralla. El inmueble cuenta con 4.900 metros cuadrados, supera los requisitos exigidos y permitiría que la agencia entre en funcionamiento de manera inmediata, al disponer ya de oficinas, laboratorios, salón de actos y garajes.

Además, el Ejecutivo autonómico aportará informes sectoriales favorables de distintos departamentos, como Turismo, Transportes, Vivienda, Infraestructuras y Educación, con el objetivo de apuntalar la propuesta del Ayuntamiento de Lugo ante el Ministerio correspondiente.

La posible implantación de la agencia supondría un importante impulso laboral, ya que se estima que contará con 60 profesionales en su primer año, con la previsión de alcanzar hasta 300 empleos en función de su desarrollo y dotación presupuestaria estatal.

La Xunta subraya que Lugo cumple todos los requisitos de conectividad, con acceso por carretera y ferrocarril y proximidad al transporte aéreo, al encontrarse a menos de 100 kilómetros del aeropuerto internacional de Santiago de Compostela. A ello se suma una oferta suficiente de alojamientos hoteleros y vivienda, tanto para estancias temporales como para la residencia del personal.

En el ámbito académico, la ciudad destaca por el campus universitario de Lugo, que acoge más de 8.000 estudiantes y una amplia oferta formativa, con cinco facultades, entre ellas Veterinaria, además de grados, másteres y programas de doctorado.

La candidatura se apoya también en el liderazgo de Galicia en salud pública, con medidas pioneras como la prohibición del consumo y venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores, la compra de vacunas basada en resultados en salud y el calendario vacunal más amplio de España, referencia a nivel internacional.

Galicia cuenta además con el cribado neonatal más completo del país, con detección de 37 patologías, así como programas avanzados de detección precoz de distintos tipos de cáncer y el ambicioso proyecto Xenoma Galicia, que prevé la secuenciación del ADN de 400.000 personas para avanzar en la medicina personalizada y situar a la comunidad a la vanguardia de la investigación genómica y la salud pública.