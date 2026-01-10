Goretti deja estampas invernales a su paso por Galicia: Manzaneda y Piedrafita se llenan de visitantes

La borrasca Goretti, la séptima de alto impacto de la temporada, ya se ha despedido de Galicia tras dejar a su paso un intenso temporal marítimo, fuertes rachas de viento y un paisaje plenamente invernal en las zonas de montaña.

Aunque el episodio no provocó incidencias de gravedad, sí dejó campos completamente nevados que este sábado siguen atrayendo a numerosos visitantes.

En el litoral, el temporal se dejó sentir con especial intensidad durante la jornada del viernes, con rachas de viento que alcanzaron los 70 kilómetros por hora y un fuerte oleaje, con olas de hasta seis metros, especialmente en la costa de A Coruña y en A Mariña Lucense.

Con la retirada de Goretti, la situación ha ido normalizándose progresivamente a lo largo de este sábado, aunque todavía se mantiene la alerta amarilla en estos puntos hasta las 18:00 horas de la tarde.

En el interior, la nieve fue una de las grandes protagonistas. Las nevadas afectaron sobre todo a las zonas de alta montaña, con acumulaciones superiores a los cinco centímetros por encima de los 1.000 metros de altitud, especialmente en la montaña de Lugo. El aviso amarillo por nieve estuvo activo hasta las 6:00 horas de este sábado.

A pesar de ello, muchos gallegos han decidido aprovechar la jornada para acercarse a distintos puntos del interior y disfrutar de las estampas que dejó el temporal.

Pedrafita do Cebreiro ha sido uno de los enclaves más visitados, con la nieve cubriendo el entorno y ofreciendo un paisaje especialmente vistoso.

También Manzaneda ha recibido una notable afluencia de visitantes. Aunque la estación de esquí, la única de Galicia, mantiene cerradas sus pistas, muchas personas se han desplazado igualmente hasta la zona y han sacado sus trineos para disfrutar de la nieve en los alrededores.

Desde la estación recuerdan que el cierre responde a motivos de seguridad. "La montaña es naturaleza en estado puro y las condiciones meteorológicas marcan la evolución diaria de la nieve. No se dan las condiciones necesarias para garantizar una apertura segura", indicaron en un comunicado.

Para los desplazamientos a zonas de montaña, las autoridades insisten en la importancia de consultar el estado de las carreteras y extremar la precaución, ya que las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de hielo en algunos tramos.

De cara a los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana marcada por la llegada de frentes atlánticos, con lluvias frecuentes en Galicia. Los vientos serán húmedos y templados, por lo que la nieve quedará restringida a zonas altas y las temperaturas se mantendrán, en general, por encima de lo habitual para esta época del año.