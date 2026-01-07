La Audiencia de Lugo absuelve a un acusado de agresión sexual a dos menores

La Audiencia Provincial de Lugo absuelve, por falta de pruebas, a un acusado de agredir sexualmente a dos menores. En la sentencia indica que, en este caso, "ha de partirse del hecho cierto, por reconocimiento de todas las partes, de que el procesado mantuvo una relación con ambas menores, en un periodo más alejado con una de ellas y, inmediatamente anterior a los hechos, con la otra".

La Sala señala que no puede apreciarse el delito, consistente en diversos tocamientos en los pechos, por encima de la ropa, respecto a una de las menores.

En cuanto al testimonio de la otra denunciante, no aprecia "que falte la verdad en la narración del que refiere", pero concluye que a su versión, "a falta de corroboraciones periféricas", se advierte "insuficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio".

La Sala subraya en el fallo que, “mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la absolución no presupone la certeza de la inocencia”.

Así, destaca que la absolución “no se deriva de la prueba de la inocencia, sino de la frustrada prueba de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable”.