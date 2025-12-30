El pleno de la Diputación de Lugo reprueba a José Tomé con los votos de PP y BNG

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante un pleno de la Diputación de Lugo. Carlos Castro - Europa Press

El pleno de la Diputación de Lugo ha reprobado al hasta este martes presidente de la institución provincial, José Tomé, con los votos del Grupo Popular y del BNG, tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el exmandatario socialista en el canal interno del PSOE.

Tras lo sucedido en el pleno de Monforte este lunes y anteriormente en el de Lugo, la moción ha salido adelante con los votos a favor del PP, promotor de la iniciativa, y del BNG, que se sumó con críticas a la "utilización" de los populares de esta cuestión. El PSOE, por su parte, presentó una enmienda que no fue aceptada para que la condena fuese contra todo tipo de comportamientos de acoso, independientemente del partido político.

García Porto

El portavoz popular, Antonio Ameijide, ha pedido también la reprobación de la portavoz socialista, Pilar García Porto, por "encubridora" del caso, y ha insistido en que la institución "ha quedado manchada por los hechos que ocurrieron", por lo que, en su opinión, "la única forma de limpiar esta institución es eliminar a quien la mancha". También ha pedido "coherencia" al BNG, a quien ha instado a elegir entre "feminismo o moqueta".

Ameijide ha reprochado a García Porto que evidenciase que "de hacerse públicas" las denuncias, no habrían actuado; y la ha vuelto a tachar de "encubridora" del caso, además de asegurar que la dirección del PSdeG y del PSOE de Lugo cambió su versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones.

A este respecto, García Porto respondió que "no se ocultó nada" y ha afeado a los populares la "utilización del caso". Sobre las acusaciones contra ella por "encubridora", la socialista ha afirmado que, de seguir esa línea, "habría que quitar a Alfonso Rueda de la Xunta porque ocultó la imputación de un conselleiro durante tres meses", en referencia al ex responsable de Mar Alfonso Villares.

La socialista señaló que se tuvo constancia formal de la existencia de una denuncia tras recibir una comunicación de la dirección federal, al día siguiente de que el caso se hiciera público en un programa de televisión. A partir de esa notificación oficial, la dirección del partido activó de manera inmediata los procedimientos internos correspondientes, "actuando con rapidez y contundencia".

"Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Con el tiempo sabremos qué sabía cada uno, de un lado y del otro. Con el tiempo se sabrá y con cuánto tiempo de antelación se sabían según qué cosas que se iban a trasladar a los medios de comunicación", ha concluido García Porto.

BNG exige el acta

La diputada del BNG Iria Castro ha señalado que el PSOE debe "pedir el acta" a Tomé, pero ha argumentado que votan a favor de la reprobación porque "este tipo de comportamientos necesitan respuesta política". Precisamente, este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que José Tomé debería renunciar a su acta en la institución provincial, al tiempo que ha apuntado al PSdeG para remarcar que es su "responsabilidad" hacer "toda la presión" para que suceda.

Sin aclarar qué postura adoptará el BNG si esta renuncia al acta no se da, Pontón ha defendido que el objetivo de los nacionalistas es trabajar "por el bien de Lugo, de sus vecinos y vecinas" y por "el interés general". Eso sí, ha recalcado que no estará "en ningún gobierno que haya una persona acusada de acoso" sexual.

Castro, además, ha puesto el foco en los populares, a los que ha acusado de ejercer "carroñerismo político" por intentar alcanzar el Gobierno de la Diputación a través de estas mociones, lo que, en su opinión, muestra "una clara falta de ética". Así, ha culpado al PP de defender un feminismo "que no ponen en práctica".

"Dijimos que no íbamos a estar en un gobierno con José Tomé y no lo estamos", ha subrayado la diputada nacionalista. Efrén Castro (BNG), que presidió el pleno tras la dimisión oficial de José Tomé, ha cerrado el debate acusando a los populares de "no ser los indicados para dar una lección".

"Lo que se ha visto aquí es una debate entre dos mujeres defendiendo el feminismo ante un grupo político formado solo por hombres", ha zanjado Castro, haciendo referencia a que los sillones del PP están ocupados únicamente por varones.

Otros asuntos

La moción de la reprobación de Tomé, quien no ha intervenido en ninguna de las ocasiones del pleno, pero que ha votado con su antiguo partido, no ha sido el único punto de un pleno ordinario en el que se ha dado luz verde a las bases y anexos del Plan Diputación 2026 y a los presupuestos del próximo ejercicio.

Pilar García Porto ha destacado la importancia de dar continuidad a las políticas progresistas que, ha defendido, desarrollan los socialistas en la institución provincial.

Los populares se abstuvieron en la votación sobre la aprobación del Plan Único alegando que la cuantía prevista es "insuficiente", porque solo sube un 1,14% con respecto al año pasado, igualando esta situación en el presupuesto general, que "tiene un incremento tres veces menor", según ha apuntado Ameijide.

En cuanto al presupuesto, han reclamado que no se incluyeran sus propuestas de incrementar en 10 millones de euros provenientes de los convenios "que se podían repartir a los ayuntamientos". El PP también ha condenado que "PSOE y el BNG prefieran dilapidar el dinero de todos los lucenses en convenios a dedo que repartir de forma igualitaria y con criterios objetivos entre los ayuntamientos de la provincia".

Del mismo modo, ha salido adelante la propuesta de cesión gratuita de los paneles y del libro conmemorativo del 125 aniversario de la banda de música del Ayuntamiento de Antas de Ulla y la propuesta del de Navia de Suarna de cesión gratuita de la titularidad de un inmueble.