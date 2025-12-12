Lara Méndez niega que haya presionado a las presuntas víctimas de José Tomé para que no denunciasen

La Secretaría de Organización del Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, aseguró en un comunicado que "jamás pidió a ninguna víctima que no denunciase", un extremo publicado por ABC en las últimas horas y que califica de acusación intolerable. “No es periodismo, es una construcción basada en insinuaciones y sin una sola comprobación rigurosa”, sostuvo anunciando la interposición de una querella.

"La secretaria de Organización de los y las socialistas gallegas nunca solicitó a ninguna víctima que no denunciase, una afirmación de extrema gravedad realizada por este diario. La publicación no es periodismo, es una acusación gravísima y construida desde la insinuación y la ausencia absoluta de contrastes", reza el texto.

"No todo vale, yo ya lo viví. Y menos cuando se juega con la dignidad de las personas", afirma.

El Partido Socialista de Galicia reiteró además que, ante cualquier comportamiento machista, su posición ha sido siempre la misma: escuchar, acompañar y animar a denunciar, garantizando en todo momento el anonimato de las personas afectadas.

"Eso fue lo que hicimos y lo que seguiremos haciendo. Animar a denunciar, nunca lo contrario", remarcó Méndez.

El BNG insiste en que José Tomé debe dejar sus actas

El BNG, por boca de su portavoz nacional Ana Pontón, insistió en que José Tomé debe dejar también sus actas de diputado provincial y alcalde de Monforte, donde ya anunció que seguirá gobernando como no adscrito, un paso que darán también el resto de concejales hasta ahora socialistas en la localidad.

"O que lle pedimos a Tomé é que tome a única decisión sensata, a única decisión que dende o punto de vista ético e moral debe tomar que é deixar todas as súas responsabilidades", manifestó.

"Esto implica deixar as actas e desde logo é o que creemos que debería facer no día de hoxe e é ao que o invitamos e lle esiximos", amplió.

"É unha persoa que pertencía ao Partido Socialista e será esa a organización que teña que resolver un problema que non ten nada que ver con nós", dijo.

La posición del partido frentista sigue siendo la de no estar en ningún gobierno donde esté José Tomé, que anunció su intención de mantenerse como diputado no adscrito.

Diego Calvo pide explicaciones a Méndez

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, también salió al paso de estas informaciones en un acto esta mañana.

"De confirmarse la noticia que salió en algunos medios es bastante grave que se supiera, no solo que se supiese sino que intentaran que no se llevase a cabo esa denuncia. Eso ya es el colmo. Una cosa que conocíamos es que esas denuncias estaban en el canal interno del partido y que no les hacía caso pero otra cosa es que las mujeres que denunciaron determinadas situaciones y comportamientos se hable con ellas para echarlas para atrás y que den marcha atrás", afirmó el cargo popular.

"Creo que eso exige una explicación de Lara Méndez y del Partido Socialista pero también hay que estar atentos a cual va a ser la postura del Bloque", sostuvo.

Sobre el partido frentista, amplió que "el Bloque en el Parlamento de Galicia es muy valiente cuando se trata de inculpar a la Xunta o hablar del Partido Popular y ahora hay que hablar de sus socios. El Bloque con el PSOE nunca se enfada y mira para otro lado. Porque si se enfada con su socio, el Bloque desaparece. Tiene la oportunidad de hacer valer esa opinión y esa política que siempre dice. Ahora es cuando tiene que demostrar y tomar determinadas medidas con su socio. Veremos si lo hace".