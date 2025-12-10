El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias y anuncia medidas legales

El secretario xeral del PSOE provincial de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales ante las acusaciones que le atribuyen supuestos casos de acoso a mujeres. "No hay pruebas ni las puede haber", ha señalado Tomé en declaraciones a los medios este miércoles en Monforte, donde ha asegurado que es "falso y mentira" que ocurriesen los hechos que se le atribuyen.

El socialista asegura que se trata de unas "acusaciones muy graves", "sin pruebas" y ante las que espera tener la "posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano". "Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados", ha trasladado José Tomé.

El presidente de la Diputación de Lugo ha afirmado que "en algunos días se sabrá la verdad" y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo. Además, preguntado al respecto y según recoge Europa Press, ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado.

"No sé de qué se me acusa", ha insistido Tomé, para asegurar que se trata de acusaciones "gravísimas" ante las que debe tomar "medidas" para "restituir" su "honor". "Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda", ha lamentado.

Las denuncias

Hasta seis mujeres han denunciado a José Tomé a través de los canales internos del PSOE por un acoso que, aseguran, sufren desde hace tiempo. Así lo ha desvelado el programa Código10 de Cuatro.

Las afectadas, cuyas identidades no han trascendido, dicen que "desvía a sexo" cualquier tipo de conversación y entre ellas se encuentran militantes, trabajadoras, concejalas y asesoras. El espacio televisivo señalaba además que los principales cargos políticos del PSOE en Galicia y en Lugo estaban al tanto de la situación, pero que "no es para tanto y él es así".

Esta acusación implica al actual secretario general gallego y último candidato a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, a la secretaria de organización, Lara Méndez, y a la secretaria del partido en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto.

La denuncia recoge mensajes, llamadas subidas de tono, tocamientos, imágenes y comentarios fuera de tono, además de ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales.

Fuentes del PSdeG han sostenido que no tienen constancia de "ninguna denuncia" contra el dirigente del partido en Lugo y que tuvieron que esperar a ver el programa de televisión para conocer los hechos que se le atribuyen.

Estas fuentes recuerdan que el partido a nivel estatal habilitó un canal interno, gestionado por personal externo, en el que se guarda la confidencialidad tanto del o la denunciante como de la persona denunciada y que en la mañana de este miércoles no tenían ninguna información oficial sobre este asunto.

Ferraz recibió la denuncia el lunes

La dirección federal del PSOE recibió este lunes 8 de diciembre una denuncia "anónima" contra el presidente de la Diputación de Lugo en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. El PSdeG sin embargo, asegura no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

La denuncia recibida por el canal interno que Ferraz puso a disposición de posibles víctimas describe "comportamientos machistas" del dirigente socialista según describen otras fuentes socialistas consultadas por Europa Press que aseguran que el PSOE es el "primer interesado" en que el caso se resuelva.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras trascender las denuncias contra el presidente de la Diputación socialista de Lugo.