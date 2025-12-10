La oposición de Monforte (Lugo) ante que Tomé siga como alcalde: "Debe dimitir"

Este miércoles, José Tomé comunicó su salida de la presidencia de la Diputación de Lugo mediante una "dimisión voluntaria", tras las denuncias por acoso sexual presentadas por al menos seis mujeres. Asimismo, ha dejado sus cargos en el PSOE de Lugo y ha solicitado "la suspensión cautelar de militancia" para no perjudicar al partido mientras se resuelve el expediente, lo que, explicó, le permitirá "defenderme con más libertad desde el punto de vista judicial"

Sin embargo, Tomé anunciaba que continuará al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos, donde gobierna con mayoría absoluta, como grupo no adscrito, y que el resto de sus concejales también lo seguirán. Recalcó que lo hacen de forma "voluntaria". "Eso no es automático, hay que ejecutarlo", dijo ante los medios de comunicación.

Una decisión que deja a los partidos de la oposición expectante ante lo que pueda ocurrir con la corporación municipal: el PSOE cuenta con 10 escaños, seguido del PP con 4, el BNG con 2 y Esperta Monforte con 1.

Desde el Partido Popular, su portavoz Kathy Varela considera que "es perjudicial para Monforte que se quede de alcalde como no adscrito, en tierra de nadie". La popular señala que se trata de una dimisión descafeinada: "Una vez que una persona toma una decisión de dimitir, lo debe hacer de todos los cargos y no solo en el que le interesa".

También, en un comunicado, los populares lucenses trasladan su "máximo apoyo" a todas las mujeres y, particularmente, "a las presuntas víctimas que lo han denunciado por acoso sexual a través de los canales internos del PSOE".

Por su parte, el BNG, liderado por Emilio J. Sánchez, expresó que esperan que el Secretario les aclare pronto la nueva composición del pleno y la posible necesidad de convocar un pleno extraordinario. "Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia, incluida la de género, y mostramos nuestra solidaridad con las víctimas, respetando a la vez el derecho de defensa de José Tomé".

Esta tarde, tuvo lugar un pleno extraordinario en el Concello de Monforte para aprobar solicitar a la Xunta un centro de drogodependencia en el Concello de Monforte; en él, el grupo popular solicitó al gobierno local poder tratar ese punto.