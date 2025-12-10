José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo después de que el BNG amenazara con retirarle su apoyo

José Tomé ha comunicado hace unos minutos su salida de la presidencia de la Diputación de Lugo con una "dimisión voluntaria", y que dejará sus cargos en el PSOE de Lugo, solicitando voluntariamente "la suspensión cautelar de militancia" para no perjudicar al partido mientras se resuelve un expediente "para defenderme con más libertad desde el punto de vista judicial".

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo ha defendido su inocencia esta mañana, insistiendo en que son "falsas". "No hay pruebas ni las puede haber", sostuvo.

La decisión se ejecutará esta semana, tras hablar con el secretario. Continuará como diputado no adscrito.

Con respecto a la alcaldía de Monforte de Lemos, se mantendrá al frente como grupo no adscrito, solicitando la suspensión de militancia el resto de sus compañeros concejales, donde gobierna con mayoría absoluta. Recalcó que lo hacen de forma "voluntaria". "Eso no es automático, hay que ejecutarlo", dijo ante los medios de comunicación.

El líder de los socialistas en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha cancelado su agenda y mantenido diferentes conversaciones para solucionar un conflicto que escaló a nivel nacional ya desde primera hora de la mañana cuando el presidente del PP, el gallego Alberto Núñez Feijoo, lo sacó a colación en la sesión de control al Gobierno.

Por su parte, Lara Méndez ya avanzó esta mañana en el Parlamento de Galicia una respuesta "contundente" del partido a nivel gallego, tras mostrarse del lado de las víctimas. No concretó si tenía conocimiento previo de esta situación.

"Acosar, jamás"

Tomé se ha defendido de que ha podido hacer bromas, pero "acosar, jamás". Con respecto a las declaraciones de Lara Méndez, donde dijo que sentía "repugnancia", eludió contestarle, remitiendo a la propia interesada a aclararlas.

El BNG había exigido su salida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, manifestó esta mañana en que las denuncias son "gravísimas" y que a situación "é insostible", por lo que reclamó que "o presidente da Deputación de Lugo ou dimite ou ten que ser apartado dos seus cargos, porque non pode seguir aí nin un minuto máis".

El partido frentista sostiene el poder socialista en la provincia, que tendrá un cuarto presidente de esta formación. Antes ejercieron el bastón de mando José Ramón Gómez Besteiro y Dario Campos.

El propio vicepresidente, Efrén Castro, fue contundente ante los medios de comunicación: o se marchaba Tomé o el bipartito firmó su cierre. Al final, la salida del que puede considerarse como último varón territorial gallego ha sido la fórmula elegida.

Denunciado ante los órganos internos del PSOE

El programa de Cuatro Código10 desveló ayer a última hora una denuncia ante los órganos internos del PSOE contra su líder en Lugo por presunto acoso sexual presentada por al menos seis mujeres, de las que no han trascendido su identidad.

Del mismo modo, esta denuncia recogía que los principales cargos socialistas estaban al tanto de la situación, sin haber actuado hasta la fecha.