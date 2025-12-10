Crece la presión sobre José Tomé: el BNG exige "contundencia" y que sea "apartado" si "no quiere dimitir"

La polémica en torno a las denuncias por presunto acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, secretario provincial del PSOE y alcalde de Monforte, ha desatado una fuerte reacción política tras hacerse públicas las acusaciones en el programa Código 10 de Cuatro.

Tanto el Partido Popular como Sumar, socio de gobierno a nivel nacional, han reclamado explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades, mientras el caso escala en cuanto a su dimensión.

El BNG, que sustenta el gobierno bipartito provincial, ha pedido contundencia en boca de su portavoz nacional, Ana Pontón, recordando el precedente con Alfonso Villares y su salida de la consellería do Mar hace varios meses.

El asunto incluso ha salido a colación en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el gallego Alberto Núñez Feijoo se lo ha afeado a Pedro Sánchez dentro de lo que ha denominado el "caso Salazar".

El BNG exige su dimisión

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reaccionó con enorme dureza a las informaciones sobre el presunto acoso sexual que afecta a José Tomé, asegurando que lo conocido hasta ahora le produce "un tremendo noxo, indignación e repulsión".

Pontón destacó que lo primero debe ser apoyar a las mujeres denunciantes, a las que calificó de valientes, recordando que "o máis importante é que teñamos tolerancia cero" y que "as vítimas saiban que as imos acompañar e escoitar até o final".

Pontón insistió en que as denuncias son "gravísimas" y que a situación "é insostible", por lo que reclamó que "o presidente da Deputación de Lugo ou dimite ou ten que ser apartado dos seus cargos, porque non pode seguir aí nin un minuto máis".

La líder nacionalista advirtió de que "a impunidade ten que acabarse" y subrayó que ningún cargo público puede "abusar das mulleres desde unha posición de poder".

La dirigente del BNG también pidió responsabilidades si alguien en el PSOE "mirou para outro lado", recordando que "tapar un caso destas características é gravísimo" e instando a que se actúe "con contundencia inmediata".

Confesó que la gravedad del acto le afectó personalmente: "esta noite nin durmín demasiado ben, porque algo así non pode estar acontecendo en 2025".

El PP exige medidas

Desde el Partido Popular de Lugo trasladaron su apoyo a las mujeres y a las presuntas víctimas, expresando su "estupor" ante unos hechos que califican de "reprochables e inconcebibles".

El PP exige a Tomé explicaciones claras y urgentes sobre las denuncias internas registradas en el PSOE y también demanda respuestas a los dirigentes socialistas que, supuestamente, tenían conocimiento previo de la situación.

El partido pide incluso medidas disciplinarias para quienes, según critican, "miraron hacia otro lado". Un gesto que, afirman, es imprescindible para garantizar la transparencia y la protección de las afectadas.

Sumar lo considera "inadmisible e indecente"

Por su parte, desde Movemento Sumar Galicia, que a nivel nacional forma el gobierno de coalición con el PSOE, fueron aún más contundentes.

Su presidenta, Verónica Barbero, reclamó la dimisión inmediata de José Tomé y calificó la situación de "inadmisible e indecente".

La dirigente denunció la existencia de una estructura de poder machista y señaló que "a institucionalización do silencio" ha permitido que estas conductas hayan operado "con total impunidade".

Sumar considera que la responsabilidad política es ya "ineludible" y reclama al PSdeG que actúe sin ambigüedades.

También trasladaron su "apoio absoluto" a las mujeres que denuncian, destacando su valentía por romper "o muro da impunidade".

Feijoo lo utilizó en la sesión de control al Gobierno

La tensión escaló a nivel estatal durante la sesión de control en el Congreso, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó el llamado "caso Salazar" para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener un "código de conducta" que protege a los agresores.

Feijóo subrayó que lo ocurrido en Lugo "no es un caso aislado" y lanzó duras críticas, llegando a afirmar que "entre el acosador y la acosada, Sánchez protege al acosador".

"La lección de feminismo se la debieron de explicar" a Sánchez "en los prostíbulos", ha manifestado, en alusión al negocio de saunas de su suegro.

Lara Méndez anticipa una respuesta "contundente"

La viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez, expresó su "tristeza e repugnancia" ante las informaciones de presunto acoso sexual que afectan a José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y compañero de partido.

La responsable socialista adelantó que el PSdeG realizará un pronunciamiento contundente en las próximas horas para aclarar su postura ante unos hechos que calificó de extremadamente graves.

Méndez subrayó que el partido actuará con firmeza y recordó que el compromiso socialista con la protección de las mujeres "non admite dúbidas nin ambigüidades".