Multado con 270 euros en Lugo por realizar un "acto de naturaleza sexual" con una vaca preñada

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha condenado a un hombre al pago de una multa de 270 euros por realizar un "acto de naturaleza sexual" con una vaca preñada en una explotación ganadera de Castro de Rei.

El magistrado lo considera autor de un delito leve de maltrato animal, y además le impone la inhabilitación para trabajar o convivir con animales durante cuatro meses.

En la sentencia, el juez relata que el acusado ató a la vaca de cabeza y cola para impedirle reaccionar y, posteriormente, le impuso "una conducta no definida con seguridad, pero que conllevó manipulación bajo la cola", lo que supuso, según el fallo, "un menoscabo y una humillación graves" para el animal.

El magistrado concluye que los indicios observados por los testigos, el propietario de la vaca y su madre, apuntan a una conducta de tipo sexual, descubierta durante la madrugada del 29 de junio de 2025.

Además, resalta que el acusado no se presentó al juicio ni ofreció una versión alternativa de los hechos, lo que refuerza, a juicio del tribunal, la solidez de las pruebas en su contra.