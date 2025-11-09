Herido un conductor que circulaba en sentido contrario y chocó con un microbús en Guitiriz (Lugo)

un conductor ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras circular en sentido contrario por la A-6 y chocar contra un microbús a la altura de Guitiriz (Lugo), concretamente en Lagostelle, según informa el 112.

Tal y como indica Europa Press, el accidente fue en torno a las 01:00 horas cuando varios particulares alertaron a la Central de Emergencias de que habían visto un turismo circulando en sentido contrario, por lo que se informó a la Guardia Civil.

Poco después, Urxencias Sanitarias de Galicia reportó que el vehículo había colisionado en el kilómetro 534 con un microbús que cubría la ruta Mondoñedo-Vigo, y en el que viajaban una veintena de personas que resultaron ilesas.

Con todo, en el operativo también participaron el GES de Curtis y los servicios de mantenimiento de la autovía, además del personal sanitario que atendió al herido.