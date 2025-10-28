Evacuadas tres personas en Cospeito (Lugo) por inhalación de gas en una vivienda

Tres personas resultaron afectadas este miércoles por la tarde debido a la acumulación de gas en su vivienda de Édramo, en la parroquia de Xermar, en el municipio lucense de Cospeito. El incidente obligó a su evacuación al Hospital Universitario Lucus Augusti.

Según informaron los equipos de emergencia desplazados al lugar, todo apunta a que el origen de la fuga estaría en una cocina de leña. El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 18:30 horas a través del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaba de una posible intoxicación por gas en el interior de la vivienda. De inmediato, se activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Vilalba, la Guardia Civil y el personal sanitario.

A su llegada, los equipos de intervención procedieron a ventilar y asegurar el domicilio para reducir la concentración de gas y evitar nuevos riesgos.

En cuanto a las personas afectadas, se trata de un hombre y dos mujeres. A una de ellas tuvieron que practicarle maniobras de reanimación en el lugar, aunque, en el momento del traslado al hospital, se encontraba estable.