Lugo recibirá a 15 menores migrantes del cupo a distribuir por el Gobierno por orden del Supremo

La ciudad de Lugo acogerá a un grupo de 15 menores migrantes del cupo de Canarias que el Gobierno central debe distribuir entre comunidades por mandato del Tribunal Supremo.

Según reporta Europa Press, el Gobierno informaba este martes de que preveía trasladar esta semana desde Canarias a la Península a un total de 27 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

Estas derivaciones, que se harán en tres grupos diferenciados, se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

Estos 15 se suman a los 317 menores que deben ir llegando a Galicia según lo acordado en el Consejo de Ministros a finales de agosto.

Fuentes del Gobierno gallego afirman desconocer todavía la fecha de llegada del grupo y denuncian que, "una vez más", han conocido la decisión "por la puerta de atrás".