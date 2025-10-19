Muere en Outeiro de Rei (Lugo) un motorista tras colisionar con un turismo
El motorista fue trasladado grave al Hospital Universitario Lucus Augusti donde falleció. El conductor del vehículo necesitó asistencia sanitaria
Un motorista ha fallecido en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) este sábado tras impactar contra un turismo en Outeiro de Rei (Lugo), tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien, en torno a las 20:15 horas de este sábado, alertó de un accidente entre un coche y una moto en el kilómetro 509 de la N-VI, en Guillar.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Friol-Palas y la Guardia Civil de Tráfico. Desde el punto, el motorista fue evacuado en estado grave al HULA, donde finalmente falleció, y el conductor del turismo tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.