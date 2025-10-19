Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España)

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España) Carlos Castro - Europa Press

Provincia de Lugo

Controlado en Pantón (Lugo) un incendio, que calcina 40 hectáreas desde esta madrugada

El siniestro se originó a las 01:46 horas de esta madrugada. El pasado mes de septiembre el municipio sufrió otro incendio importante en la parroquia de Pombeiro 

Te puede interesar: Muere en Lugo una mujer que fue embestida por una res en el desfile de ganado de San Froilán

Publicada

El incendio forestal registrado durante la madrugada de este domingo en Pantón (Lugo), en la parroquia de Cangas, está controlado desde las 14:05 horas. Así, lo ha informado la Consellería de Medio Rural este mediodía.

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón en septiembre

El fuego que se inició a las 01:46 horas, y, por ahora, afecta a una superficie de alrededor de 40 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales trasladadas por la Xunta. En total, para su extinción se han movilizado cinco agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y una pala.

El pasado mes de septiembre este municipio sufrió otro importante incendio forestal, que, en aquella ocasión, afectó a la parroquia de Pombeiro y quemó un total de 1.805 hectáreas, parte de ellas en la localidad limítrofe de Sober.