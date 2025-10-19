Controlado en Pantón (Lugo) un incendio, que calcina 40 hectáreas desde esta madrugada
El siniestro se originó a las 01:46 horas de esta madrugada. El pasado mes de septiembre el municipio sufrió otro incendio importante en la parroquia de Pombeiro
Te puede interesar: Muere en Lugo una mujer que fue embestida por una res en el desfile de ganado de San Froilán
El incendio forestal registrado durante la madrugada de este domingo en Pantón (Lugo), en la parroquia de Cangas, está controlado desde las 14:05 horas. Así, lo ha informado la Consellería de Medio Rural este mediodía.
El fuego que se inició a las 01:46 horas, y, por ahora, afecta a una superficie de alrededor de 40 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales trasladadas por la Xunta. En total, para su extinción se han movilizado cinco agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y una pala.
El pasado mes de septiembre este municipio sufrió otro importante incendio forestal, que, en aquella ocasión, afectó a la parroquia de Pombeiro y quemó un total de 1.805 hectáreas, parte de ellas en la localidad limítrofe de Sober.