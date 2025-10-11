Lugo y Ferrol celebran 25 años de hermanamiento.

Este sábado, las ciudades de Lugo y Ferrol han celebrado un acto para conmemorar sus 25 años de hermanamiento. En el encuentro entre los alcaldes de ambas ciudades, los dos han coincidido en retos compartidos como la demografía, las comunicaciones o la recuperación de los centros históricos.

La recepción tuvo lugar en el salón de plenos de Lugo donde hubo intervenciones y un intercambio de palabras.

Por su parte, el alcalde lucense, Miguel Fernández, recordó que el próximo mes se cumplirán 25 años de la declaración de la Muralla como Patrimonio Mundial y tuvo unas palabras para el proyecto ferrolano que presenta la ciudad como puerto de la Ilustración para conseguir la misma distinción.

Fernández también recalcó que "non podemos confundir cidades medianas con obxectivos menores. Ferrol e Lugo están chamadas a vertebrar o avance do Norte de Galicia, sen perder de vista a súa esencia, pero tendo claras unhas metas que compartimos en eidos tan importantes como as comunicacións, a demografía e a posta en valor dos nosos centros históricos, chamados a ser motor de cambio para as dúas urbes".

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también valoró el hermanamiento como una oportunidad para "celebrar e para afrontar uxntos os desafíos".

"Lugo e Ferrol son dous territorios con gran potencial que non sempre foron valorados como merecen, pero este irmandamento e a evolución de ambas cidades están a cambiar esa tendencia", señaló.

Como representantes de la "capitalidade da Galicia do norte", Rey Varela apuntó a que esta zona no quede "fóra do Corredor Atlántico, que contribuirá á creación de emprego e á diversificación da economía".

El acto, que tuvo lugar durante el San Froilán, finalizó con la invitación de Rey Varela a Fernández a las festividades de San Xiao el próximo mes de enero.