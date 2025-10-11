Evacuada en helicóptero una peregrina herida tras una caída de bici en Pedrafita (Lugo)

Una peregrina ha necesitado ser evacuada en helicóptero este sábado al resultar herida tras sufrir una caída mientras hacía el Camino en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Según informa Europa Press, a las 14:15 horas el 112 solicita asistencia para la toma de tierra de un helicóptero medicalizado por una mujer semiinconsciente tras caerse de la bicicleta en la LU-633, punto kilométrico 9,500.

A las 15:15 horas, la mujer fue evacuada al hospital de Lugo (HULA) con un golpe en la zona frontal del cráneo.

Paralelamente, unos minutos más tarde otro ciclista necesitó asistencia en la Travesía de Iria Flavia en Padrón. En este caso la caída provocó una pérdida breve de la consciencia pero su recuperación fue rápida.

Fue evacuado al hospital con un corte en la mandíbula.