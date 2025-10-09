Una reproducción del incendio de Pantón (Lugo) obliga a cortar el tren entre Ourense y Monforte

Una posible reproducción del incendio que arrasó más de 1.800 hectáreas en Pantón el pasado mes de septiembre ha vuelto a encender las alarmas este jueves. El fuego, declarado en una ladera de difícil acceso, obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte de Lemos mientras se realizaban las labores de extinción.

El incendio se declaró poco después de la una de la tarde, en torno a las 13:18 horas, y continúa activo, aunque por el momento afecta a menos de una hectárea, según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural a Europa Press.

Hasta la zona se desplazaron un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente medioambiental. Las llamas se originaron cerca de las vías del tren, lo que llevó a Adif a cortar la tensión en la catenaria a petición de los bomberos, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Plan alternativo por carretera

Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar el servicio a los viajeros de media y larga distancia afectados por la interrupción de la línea ferroviaria.

El recuerdo del gran incendio forestal de Pantón, declarado el 18 de septiembre y extinguido once días después tras arrasar más de 1.800 hectáreas, sigue muy presente en la zona. Las autoridades investigan si este nuevo fuego podría estar relacionado con aquel siniestro.