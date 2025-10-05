Piden cárcel en Lugo tras comprar un tractor, dejar de pagarlo y quedárselo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará el próximo martes, día 7 de octubre, a un hombre acusado de dejar de pagar las cuotas de un tractor y quedarse con el vehículo, valorado en más de 130.000 euros, según reporta Europa Press.

El caso procede del Tribunal de Instancia de Becerreá y para el varón Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de desobediencia.

Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron en 2020, cuando el hombre habría dejado de pagar las cuotas de un tractor que había arrendado dos años antes con opción a compra.

Por ello, la empresa arrendadora solicitó la resolución del contrato y le exigió la devolución del vehículo mediante requerimiento notarial, que no fue atendido, comenzando el acusado a prestar el tractor a terceros a cambio de un rendimiento económico.

Así, la compañía puso una demanda civil, que dio lugar a una sentencia en la que se condenaba al hombre a devolver el vehículo, sin que lo llegase a hacer.

Por ello, ahora Fiscalía pide que sea condenado como autor de un delito de apropiación indebida a tres años y medio de prisión, así como otros 10 meses por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

Además, solicita que el varón indemnice a la compañía al pago de más de 132.000 euros por el valor del vehículo apropiado.