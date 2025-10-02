Seis trabajadoras sociales de Lugo presentan una queja por acoso contra la concejala de Bienestar Social

Seis de las 16 trabajadoras de los centros sociales municipales del Ayuntamiento de Lugo han presentado una queja a la Alcaldía contra la concejala de Bienestar Social y Mayores, Olga López Racamonde, por presunto acoso laboral, según informa Europa Press.

"Hay un expediente abierto en el comité de acoso laboral del Ayuntamiento del que no hay resolución", han explicado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

No obstante, han añadido que "no consta ninguna denuncia" por este asunto. "A la concejala no le notificaron vía penal o judicial ningún tipo de requerimiento", han matizado en relación a una queja que ha trascendido ahora, pero que se formalizó, han concretado, en junio.

Desde el consistorio, y cuestionado sobre los motivos de la misma, la han vinculado con el hecho de que la edil les trasladase a las empleadas la obligación de "hacer su trabajo de forma correcta".

Ahora, y tras el documento recibido en Alcaldía, se mantiene abierto un expediente en el comité de acoso laboral del Ayuntamiento, del que por ahora no hay resolución.