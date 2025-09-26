Investigan a un hombre por un incendio de 1.100 hectáreas en A Pobra do Brollón (Lugo)

La Guardia Civil investiga a un vecino del municipio lucense de A Pobra do Brollón, de 53 años, como responsable de un incendio forestal en el que ardieron más de 1.100 hectáreas. Los agentes constataron que el fuego comenzó por labores de desbroce en una pista por maquinaria agrícola.

El incendio del que se investiga como responsable, según ha detallado el Instituto Armado, ocurrió en agosto en el lugar de Golmar, en la parroquia de Abrence, y estuvo activada la situación 2 por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

Además, a causa de las llamas la circulación viaria estuvo interrumpida y suspendida la línea ferroviaria en el tramo de Monforte de Lemos-Ponferrada.

Unha constante. Reactivacións de focos no lume de Pobra de Brollón- Quiroga na Provincia de Lugo. O dispositivo do Consorcio da Coruña segue na zoa para dar cobertura a poboacións e a bombeiros forestais. pic.twitter.com/ymC4aRpPlV — A.D.C.Bomberos Boiro (@BomberosBoiro) August 27, 2025

Los agentes de la Guardia Civil adscritos al EMIIF comenzaron una investigación para esclarecer la autoría del incendio y verificar si se produjo por de manera intencionada.

De esta forma, los agentes pudieron constatar que el fuego comenzó por las labores de desbroce realizadas en una pista por maquinaria agrícola.