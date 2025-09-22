Desalojan una fiesta universitaria en un local nocturno de Lugo por duplicar el aforo permitido

El pasado fin de semana, la Policía Local de Lugo llevó a cabo de madrugada una intervención de urgencia en un establecimiento de ocio nocturno situado en la Plaza de Aguas Férreas, donde se detectaron graves infracciones en materia de seguridad que ponían en riesgo concreto e inminente la integridad física de las personas congregadas.

El operativo se inició tras una llamada al 092 alertando de una situación preocupante en el acceso al citado local. Al acudir los agentes, se comprobó la presencia de cientos de jóvenes tanto en el interior del local como apiñados en el exterior esperando para acceder, situación que generaba gran inseguridad entre los presentes y que obligó a impedir la entrada a más personas y a desalojar progresivamente el interior para garantizar la seguridad colectiva.

En el semisótano del local se concentraban decenas de personas sin posibilidad de evacuación fluida, con una única escalera de acceso y salida completamente saturada, lo que podría generar un episodio trágico en caso de emergencia. Se observó, además, que el espacio disponible estaba aún más reducido por la presencia de una mesa de DJ mal situada en su interior, y que no se contaba con medidas organizativas suficientes ni con personal de seguridad capacitado para gestionar tal aglomeración.

Vendidas más de 350 entradas para un aforo de 198 personas

Durante la inspección, se pudo constatar que el evento había sido promocionado mediante la venta anticipada de entradas entre el alumnado de la Facultad de Veterinaria, detectándose presuntamente numeraciones superiores a las 350 entradas vendidas para un local con aforo máximo autorizado de 198 personas, según la licencia de actividad.

Esta situación no solo desbordó al propio establecimiento, sino que provocó la invasión de la vía pública por parte de los asistentes, obligando a la Policía Local a establecer un operativo de regulación en el entorno para evitar accidentes, ya que varios jóvenes permanecían en la calzada consumiendo bebidas proporcionadas desde el propio local en vasos de plástico, una práctica no autorizada y carente de control, que fue denunciada.

Además, el personal del local obstaculizaba el acceso con mesas improvisadas, dificultando las vías de entrada y salida y aumentando los riesgos. Durante la inspección se solicitó la documentación correspondiente a terrazas y actividad, sin que el responsable del local pudiera presentar ninguna autorización válida en ese momento.

Así, la Policía formuló propuestas de sanción por infracciones como exceso de aforo, insuficiencia en las medidas de evacuación, ausencia de documentación, venta de entradas, facilitar el consumo de bebidas en el exterior del local, ocupación de la vía pública con riesgo para la circulación, obstrucción de accesos/salidas del establecimiento.

Tras estos hechos, la Policía Local de Lugo ha hecho un llamamiento a los responsables de los locales de ocio, especialmente aquellos que organizan eventos con gran afluencia, para que se desarrollen de forma segura, ordenada y respetuosa con la normativa.