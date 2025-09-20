Ambulancia del 061 Galicia

Ambulancia del 061 Galicia 061 Galicia

Provincia de Lugo

Herida leve una persona tras volcar su vehículo en Foz (Lugo)

El conductor, que resultó herido, pudo salir por sus propios medios del vehículo

Te puede interesarUn hombre muere en la playa de A Rapadoira en Foz (Lugo)

Publicada

Una persona ha resultado herida leve este sábado tras volcar su vehículo en el ayuntamiento lucense de Foz, tal y como ha detallado el 112 Galicia a Europa Press.

112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que recibió el aviso en torno a las 17:00, cuando el vehículo se salió de la vía en la N-642 por causas que investigarán las autoridades tras la elaboración del atestado correspondiente.

Hasta allí se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que atendieron en el lugar a la persona herida, quien pudo salir del vehículo por sus propios medios tras recibir primeras asistencias en el propio lugar.