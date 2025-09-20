Herida leve una persona tras volcar su vehículo en Foz (Lugo)

Una persona ha resultado herida leve este sábado tras volcar su vehículo en el ayuntamiento lucense de Foz, tal y como ha detallado el 112 Galicia a Europa Press.

En concreto, la Central de Emergencias ha explicado que recibió el aviso en torno a las 17:00, cuando el vehículo se salió de la vía en la N-642 por causas que investigarán las autoridades tras la elaboración del atestado correspondiente.

Hasta allí se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que atendieron en el lugar a la persona herida, quien pudo salir del vehículo por sus propios medios tras recibir primeras asistencias en el propio lugar.