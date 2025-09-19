Evacuado un brigadista durante el incendio en Pantón (Lugo) y suben a 100 las hectáreas calcinadas

Las hectáreas quemadas por el incendio forestal que afecta en las últimas horas al municipio lucense de Pantón suben a 100, tras decretarse este pasado jueves el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

En concreto, el fuego se originó a las 14:16 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 100 hectáreas de la parroquia de Pombeiro.

Asimismo, un brigadista tuvo que ser evacuado debido a la inhalación de humo durante esta madrugada. En concreto, fue trasladado al hospital comarcal de Monforte de Lemos, aunque en estado leve y ya fue dado de alta.

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense tuvo que ser interrumpida a causa del fuego. Adif informó del corte de circulación pasadas las 16:30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Este viernes no ha habido cambios en la situación.

Además, el incendio también llevó a interrumpir a lo largo de la tarde del jueves la circulación en la carretera provincial que une Santo Estevo de Ribas de Sul y Ferreira (LUP4103). Actualmente, según trasladó el 112 Galicia, la carretera está abierta al tráfico.