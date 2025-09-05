Fallece en Xermade (Lugo) un ciclista atropellado por un coche

Un ciclista ha perdido la vida este viernes en el municipio lucense de Xermade. La víctima, vecino de Vilalba, falleció tras ser atropellado por un coche en el kilómetro 9 de la carretera LU-861, en la parroquia de Candamil.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido sobre las 11:20 horas de este viernes. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.

Precisamente, hace menos de un mes fallecía en Xermade la conductora de un coche tras impactar contra un camión. Este accidente se produjo en la carretera LU-540, al igual que el que se cobró la vida de un joven de 27 años a mediados de julio.