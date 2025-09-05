Detenidas dos personas por 17 incendios forestales provocados en Vilalba (Lugo)

Imagen de archivo de efectivos de la Xunta con base en Becerreá extinguiendo las llamas en un incendio forestal, a 29 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Dos personas han sido detenidas dentro de la Operación Lapa que investiga 17 incendios forestales que han tenido lugar este verano en las parroquias de Goiriz y Lanzós en el municipio lucense de Vilalba.

La Policía Nacional, a través de su grupo de investigación de incendios, y la UIFO de la consellería de Medio Rural, responsables de la operación, han detenido a dos personas como presuntos autores. Estas han sido puestas a disposición judicial en la sección única del Tribunal de Instancia de Vilalba este mismo viernes.

De acuerdo con la información facilitada por la Xunta de Galicia, al inicio de la investigación la UIFO puso en conocimiento de la unidad de la Policía Nacional y del juzgado de Vilalba los hechos, con los que se veía que los incendios tenían patrones comunes.

Estos pasaban por un inicio en los bordes de las pistas forestales, entre las 23:00 y las 03:00 horas y afectando a zonas arboladas sin que se encontrasen restos de acelerantes o medios de ignición.

Con el avance de la investigación se constató la reiteración de los hechos y su localización próxima al domicilio de las personas detenidas, indicando una intención de crear "alarma social". Este año la Policía Nacional ha detenido o investigado a 23 personas por estos motivos.

En este contexto, la Xunta hace un llamamiento a la prudencia y la concienciación para evitar los incendios. Por eso recuerda la disposición del teléfono gratuito 085 para denunciar cualquier incendio forestal.