Fallece el tripulante de un velero evacuado a Burela (Lugo)
El hombre fue trasladado este martes en estado de coma al Hospital de A Mariña
El tripulante de un velero que fue evacuado este martes a Burela (Lugo) tras sufrir un golpe en la cabeza que lo dejó en estado de coma, falleció en el Hospital de A Mariña, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.
El suceso, según la información del 112 Galicia, ocurrió sobre las 16:45 horas de este martes, cuando Salvamento Marítimo informó de la necesidad de rescatar y trasladar a la víctima.
De la situación también tuvieron conocimiento el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Debido a la gravedad del estado del herido y a la dificultad del operativo, uno de los efectivos tuvo que lanzarse al agua y acceder al velero para poder izar a la víctima a bordo del helicóptero Pesca 2, que lo trasladó al Hospital Público de A Mariña.