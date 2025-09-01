Aprobado el decreto para la revisión del plan de emergencia del depósito de lodos de Alcoa en Xove (Lugo)

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la revisión del Plan de emergencia exterior de lodos rojos de Alcoa en Xove (Lugo), según informó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término del mismo.

El documento ya recibió el informe favorable el pasado julio en el pleno de la Comisión Gallega de Protección Civil. De esta manera, se deroga el plan aprobado en 2012 y se acuerda su revisión teniendo en cuenta la nueva clasificación del residuo que almacena el depósito.

Esto supone revisar el análisis de riesgos y la operatividad para establecer las fases y situaciones que se indican en la norma básica de Protección Civil.

Otros acuerdos

Asimismo, la Xunta ha autorizado el primer contrato centralizado de suministro de biomasa de 116 centros públicos para ahorrar costes y disminuir la pegada del carbono.

El servicio se sacará a licitación con un presupuesto de 5,4 millones de euros e incluye la puesta en marcha de una plataforma web para realizar el control y seguimiento de los pedidos.

Mientras, en materia de saneamiento, la Xunta movilizará inversiones por un importe global de casi 60 millones de euros en nueve ayuntamientos de las cuatro provincias que permitirán impulsar la ejecución de diferentes proyectos en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales durante el último trimestre de este año.

Una de las actuaciones será la obra de nuevo bombeo y depósito de retención de la Seca y la mejora de la estación de bombeo de aguas residuales de Porto Campelo, en Poio. Entre otras, el organismo hidráulico también prevé licitar en los próximos meses una decena de proyectos, entre ellos la ampliación de la EDAR de Vilagarcía de Arousa o la nueva depuradora de Burela.

En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha autorizado la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de A Coruña, dotado con 264.000 euros, para desarrollar conjuntamente las actividades del centro, con un cambio de sede a la calle María.