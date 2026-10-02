Representantes del transporte de mercancías por carretera en la provincia de A Coruña; de CCOO, Jorge García; de UGT, Iván Cancela; y de CIG, Ignacio Pavón Cedida

El transporte de mercancías de A Coruña volverá a movilizarse por sus condiciones laborales

Los trabajadores del transporte de mercancías por carretera de la provincia de A Coruña volverán a salir a la calle este mes. CCOO, CIG y UGT han anunciado tres nuevas movilizaciones después de que las negociaciones con la patronal para renovar el convenio provincial permanezcan paralizadas desde el pasado mes de junio.

Las protestas se celebrarán el 9 de octubre en Santiago de Compostela, el 15 en A Coruña y el 22 en Ferrol, todas ellas a partir de las 11:00 horas. Con estas convocatorias, las organizaciones sindicales buscan reactivar unas conversaciones que, aseguran, continúan bloqueadas.

"Actualmente la mesa está rota y la patronal no se ha puesto en contacto con nosotros para las negociaciones", señaló el secretario general del sindicato comarcal de la FSC-CCOO de A Coruña, Jorge García, durante una rueda de prensa en la que participó junto a Iván Cancela, de UGT, e Ignacio Pavón, de CIG.

Un convenio que afecta a unos 10.000 trabajadores

El convenio afecta a alrededor de 10.000 trabajadores en la provincia de A Coruña, incluyendo profesionales que desarrollan su actividad en camiones, furgonetas y servicios de reparto.

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es una subida salarial superior al IPC que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. También plantean cambios en los horarios y una remuneración diferenciada para el trabajo realizado durante las noches y los fines de semana.

Según los cálculos expuestos por CCOO, los trabajadores del sector acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 13% durante los últimos 15 años. "El año pasado conseguimos que nos incrementaran los salarios un 4% y se pretendía seguir recuperando este año", explicó García.

Los representantes sindicales reclaman además que las horas trabajadas en condiciones especiales tengan una compensación económica específica. "Las horas nocturnas y de fin de semana no se pueden pagar como una hora normal. Esto no es una tarifa plana", defendió el representante de CCOO.

A falta de que se retomen las conversaciones con la patronal, los sindicatos mantienen así un calendario de movilizaciones que recorrerá las tres principales ciudades de la provincia durante octubre, con la negociación salarial y las condiciones laborales como principales reivindicaciones.