Abalde se despide de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña: "Me jubilo, pero mi jubilación será siempre activa"

Julio Abalde deja la Subdelegación del Gobierno en A Coruña después de un año al frente de la institución. El hasta ahora responsable hizo balance este lunes de su etapa en un acto de despedida celebrado en la propia Subdelegación, antes de que Obdulia Taboadela tome el relevo el próximo 11 de septiembre.

Abalde afronta ahora su jubilación después de 40 años vinculado a la universidad y dos décadas dedicado a la gestión académica y política. Una nueva etapa que, según explicó, no supondrá el final de su actividad.

"Me jubilo, pero mi jubilación será siempre activa", aseguró. El hasta ahora subdelegado explicó que continuará implicado en distintas actividades en el ámbito particular, aunque también quiere recuperar tiempo para su familia y para cuestiones personales que había dejado aparcadas durante los últimos años. "Mi familia y mis hijos están esperando para cuestiones personales que tendré que hacer", señaló.

Su salida se produce en un momento de relevos en la estructura del Gobierno en Galicia. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, reunió este lunes a las 9:30 horas en la Delegación del Gobierno a Abalde y a su sucesora, Obdulia Taboadela, en un encuentro previo al cambio de titular.

Blanco agradeció a Abalde su compromiso durante estos meses y puso en valor su trabajo "constante e incondicional" al frente de la Subdelegación. Destacó especialmente su recorrido por la provincia y su participación en el impulso de las actuaciones del Gobierno central.

A Taboadela le pidió que redoble los esfuerzos durante la recta final de la legislatura y que dé "un nuevo pulo" a los proyectos estratégicos que el Ejecutivo mantiene en marcha en la provincia.

La futura subdelegada tomará posesión el viernes 11 de septiembre, después de dejar su acta como diputada del PSOE por la provincia de A Coruña en el Congreso. No será una llegada completamente nueva al puesto: Taboadela ya fue subdelegada entre 2004 y 2007.

Un año recorriendo la provincia

Uno de los aspectos que Abalde quiso destacar de su etapa fue la proximidad con el territorio. En este año, explicó, recorrió aproximadamente la mitad de los ayuntamientos de la provincia. "Fue una oportunidad y un orgullo representar al Gobierno", aseguró, defendiendo la idea de una Subdelegación con "presencia en la provincia" y con "despacho abierto".

Según Abalde, el papel del subdelegado no consiste únicamente en representar al Ejecutivo, sino en actuar como interlocutor entre el Gobierno y los territorios. "Todos tenían un interlocutor para resolver sus problemas", afirmó.

"Una de las principales funciones del subdelegado es ser un puente en doble dirección, no tanto ser el representante sino el interlocutor que transmita los anhelos y las necesidades de los territorios para solucionar los problemas", explicó.

En este sentido, quiso reivindicar que la actividad del Gobierno central tiene una presencia directa en la vida cotidiana de la provincia, aunque en ocasiones la dinámica política pueda transmitir una imagen diferente. "A veces la propia dinámica de la actividad política puede parecer que el Gobierno está alejado de la realidad, pero si uno recorre la provincia ve que no es así", apuntó.

Abalde señaló que detrás de cada inversión estatal hay actuaciones que terminan teniendo consecuencias directas sobre la ciudadanía, desde las carreteras y los servicios públicos hasta la innovación o las infraestructuras vinculadas al mar.

El paseo de O Burgo y las carreteras

El exsubdelegado hizo especial hincapié en la relación de la provincia con el litoral y en las inversiones realizadas en este ámbito. Entre las actuaciones que destacó se encuentra la recuperación del paseo marítimo de O Burgo, con una inversión de unos 10 millones de euros, así como el proyecto para sacar adelante la recuperación de la ensenada de Mera, en Ortigueira.

También recordó la respuesta del Gobierno ante los temporales registrados a comienzos de 2026. En este caso, se movilizaron seis millones de euros para la provincia de A Coruña destinados a restaurar carreteras dañadas.

Para Abalde, este tipo de actuaciones permiten hacer visible la acción del Estado y, al mismo tiempo, establecer una relación directa con los ayuntamientos.

Ferrol y las fragatas F-110

Otro de los grandes ejes de su balance fue el apoyo al tejido productivo e industrial de la provincia. Abalde mencionó tanto los programas destinados a pequeñas empresas y autónomos, como el Kit Digital, como los grandes proyectos industriales que tendrán impacto durante muchos años.

En este apartado, el caso de Ferrol ocupa un lugar destacado. El hasta ahora subdelegado recordó que el mismo día que llegó al cargo se produjo la botadura de la primera fragata F-110. El programa supone una inversión de alrededor de 8.500 millones de euros y garantiza carga de trabajo hasta 2034 para la comarca de Ferrol y para el conjunto de la provincia. "Hay industrias que están pudiendo actualizarse y dar un salto de innovación. El caso de Ferrol es paradigmático", señaló.

Abalde también puso el foco en el ámbito de la ciencia, la innovación y la investigación, destacando el papel de las universidades y de los centros de investigación gallegos.

Entre los ejemplos citó la ampliación del CESGA en Santiago y la creación de la Factoría de Inteligencia Artificial, proyectos en los que, según recordó, el Gobierno central y los fondos europeos tienen un peso destacado.

“No fue un año tranquilo, lo hicimos tranquilo”

Si hay un ámbito que Abalde quiso destacar especialmente al hacer balance es el de la seguridad. El subdelegado recordó las numerosas reuniones de coordinación celebradas durante el año con motivo de fiestas, grandes eventos deportivos, conciertos y otras citas multitudinarias. Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, Protección Civil y otros servicios tuvieron que coordinar sus dispositivos en numerosas ocasiones.

Entre los acontecimientos más importantes citó el eclipse solar, que movilizó un importante dispositivo para garantizar que miles de personas pudieran disfrutar del fenómeno con normalidad.

También mencionó la celebración del ascenso del Deportivo, que reunió a entre 40.000 y 50.000 personas, además de grandes acontecimientos musicales como O Son do Camiño. "El eclipse fue un esfuerzo importante de las organizaciones, pero también tuvimos eventos deportivos, la seguridad de conciertos como O Son do Camiño…", explicó.

Para Abalde, el trabajo desarrollado por los cuerpos policiales durante estos acontecimientos es precisamente uno de los elementos que más valora de su año en el cargo. "No fue un año tranquilo, lo hicimos tranquilo haciendo frente a los retos", resumió.

“Solucionaron temas complejos de una forma sencilla”

De hecho, cuando se le preguntó por la actuación que más destacaría de su etapa, Abalde no eligió una inversión concreta, sino precisamente el trabajo de los servicios de seguridad. "Me quedo con las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solucionaron temas complejos de una forma sencilla", afirmó. "Hay cosas muy complicadas que se fueron solucionando por profesionalidad y esfuerzo", añadió.

El exsubdelegado quiso extender también el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las que agradeció su papel durante este año.

Protección frente a la violencia de género

La protección frente a la violencia de género fue otro de los ámbitos que Abalde incluyó en su balance. Durante su etapa, explicó, se trabajó con la mirada puesta en reforzar la protección de las víctimas, con especial atención al sistema VioGén, los Puntos Violeta y otras actuaciones destinadas a mejorar la atención. El objetivo, señaló, es que "ninguna mujer se sienta sola y esté protegida"

También destacó las actuaciones relacionadas con la protección de menores y la coordinación entre las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad.

Una Administración más próxima

Abalde defendió además la importancia de acercar la Administración a los ciudadanos, especialmente en los municipios de menor tamaño. En este ámbito mencionó los programas de digitalización y las medidas destinadas a facilitar el acceso a los servicios públicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. "Escuchamos, estuvimos escuchando a alcaldes y alcaldesas y transmitiendo necesidades", resumió. A su juicio, esa labor de intermediación es una de las principales responsabilidades de una Subdelegación.

Taboadela toma el relevo el 11 de septiembre

La persona encargada de continuar ese trabajo será Obdulia Taboadela, que abandonará el Congreso para regresar a una institución que ya conoce. Abalde explicó que durante el encuentro mantenido este lunes con ella no detectó ninguna cuestión extraordinariamente urgente que deba afrontar inmediatamente, aunque sí una importante carga de trabajo administrativo.

Entre las áreas habituales de la Subdelegación citó extranjería, orden público y la tramitación de numerosos expedientes. "Hay grandes funcionarios que te permiten avanzar", destacó, reivindicando el papel del personal de la Administración.

También valoró positivamente que su sucesora ya conozca el funcionamiento de la institución y que ambos mantengan una relación previa. "Habrá una interlocución fácil entre personas que nos conocemos hace tiempo y nos apreciamos”, afirmó.

“Ha sido un honor representar al Gobierno progresista de Pedro Sánchez”

En el tramo final de su despedida, Abalde quiso evitar que su balance se redujese a una lista de reuniones, visitas y actos. "No quiero hacer un balance solo de reuniones, visitas o actos. El Gobierno está muy presente y tiene consecuencias directas", defendió.

Tras agradecer el apoyo recibido de Pedro Blanco, del personal de la Subdelegación, de los alcaldes y alcaldesas, de las entidades sociales, socioeconómicas y empresariales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aseguró que abandona el cargo satisfecho.

"Finalizo esta etapa habiendo intentado ejercer de la manera que la entendí desde el principio, con proximidad y siendo útil", afirmó. "Marcho con satisfacción de haber contribuido a este trabajo y agradecido a la sociedad", añadió.

Abalde cerró su despedida reivindicando también el carácter político de la responsabilidad que ha ejercido durante este año: “Fue un honor representar al Gobierno progresista de Pedro Sánchez”. Y tuvo unas últimas palabras para su sucesora: "Deseo suerte a Obdulia, que me superará".