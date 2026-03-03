La CIG impugna el convenio propuesto por las empresas del transporte de viajeros de A Coruña

Autobuses parados en la estación de A Coruña, en un día de huelga. Enrique Romanos Tardío.

La CIG impugnará por vía judicial el convenio propuesto por las empresas del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña, siguiendo lo acordado en las asambleas celebradas en la noche del lunes en A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. Después de meses de movilizaciones, negociaciones y huelgas en el transporte de autobuses por la provincia, el sindicato rechaza contundentemente el acuerdo de eficacia limitada firmado entre la patronal y la UGT al considerarlo un "fraude".

En un comunicado, la central sindical explica que durante el proceso de mediación se produjeron "múltiples irregularidades" ya que el pacto se firmó con las negociaciones todavía sin concluir y porque se "vulnerou a liberdade sindical ao non intentar nunca unha negociación coa totalidade da mesa, senón só coa UGT" imponiendo un texto rechazado por un 70% de los trabajadores.

Ernesto López Rei, representante de la CIG, denuncia la "mala fe" de UGT y la patronal y considera que el convenio "era un fin en si propio e non o resultado da negociación".

"O normal é intentar unha negociación con toda a mesa e tentar acadar un convenio de eficacia xeral", mantiene el representante sindical calificando la decisión como una falta de respeto al Consello Galego de Relacións Laborais.

Asimismo, López critica que siempre se intentó dejar a la CIG al margen de la negociación y que se boicoteó su participación. El representante añadió que imponer "mediante este tipo de pacto é un acto de crueldade contra o sector por non tragar con máis recortes e por demostrar unha capacidade de loita, organización e unidade exemplar".

Para la CIG, la "traición" de la UGT llega también a la reunión del pasado viernes, en la que el sindicato critica que no permitió ninguna alternativa.

Por todo ello, el sindicato pondrá en marcha acciones legales para impugnar judicialmente el pacto del transporte de autobuses en A Coruña y garantizar una negociación de un convenio colectivo "con todas as garantías".