Cientos de trabajadores de transporte de A Coruña reclaman "un convenio digno" en una nueva protesta

Cientos de trabajadores del transporte por carretera de la provincia de A Coruña se han manifestado este domingo para reclamar un "convenio digno" y en rechazo al acuerdo de CC.OO y UGT con la patronal.

Los asistentes, convocados por la CIG, han partido desde la Estación Intermodal hasta llegar a la Praza do Toural, portando pancartas y al grito de diversas consignas, como 'Salario digno, convenio justo'.

Según ha explicado el portavoz del sindicato a Europa Press, Ernesto López, este lunes suponen que "se consumará la traición" de CC.OO y UGT al aceptar una cosa que el sector "dijo que no se tenía que aceptar".

"Si el 70% de la gente vota porque no se firme una cosa y se acaba firmando pues la consecuencia es que la gente se siente traicionada", ha indicado.

🚌Traballadores e traballadoras do transporte en autobús da provincia da Coruña exixen que se respecte o resultado das votacións

📣Este domingo manifestáronse en Compostela para reivindicar un convenio colectivo digno e rexeitar a traizón á vontade expresada polo sector contra…

Desde el sindicato entienden que el conflicto "tiene que continuar". Además, han interpuesto una denuncia porque ven la firma del convenio "ilegal", en la medida que ellos se vincularon a un referéndum y este dijo en el 70% que no se firmara.

Con todo, se ha puesto fin a la huelga, ya que continuar sería "ilegal" en el momento que la mayoría de la representación firma un convenio, aunque no se descartan futuras manifestaciones.