Cientos de trabajadores de transporte de A Coruña reclaman "un convenio digno" en una nueva protesta
La manifestación, convocada por la CIG, rechaza el acuerdo de CC.OO y UGT con la patronal
Cientos de trabajadores del transporte por carretera de la provincia de A Coruña se han manifestado este domingo para reclamar un "convenio digno" y en rechazo al acuerdo de CC.OO y UGT con la patronal.
Los asistentes, convocados por la CIG, han partido desde la Estación Intermodal hasta llegar a la Praza do Toural, portando pancartas y al grito de diversas consignas, como 'Salario digno, convenio justo'.
Según ha explicado el portavoz del sindicato a Europa Press, Ernesto López, este lunes suponen que "se consumará la traición" de CC.OO y UGT al aceptar una cosa que el sector "dijo que no se tenía que aceptar".
"Si el 70% de la gente vota porque no se firme una cosa y se acaba firmando pues la consecuencia es que la gente se siente traicionada", ha indicado.
🚌Traballadores e traballadoras do transporte en autobús da provincia da Coruña exixen que se respecte o resultado das votacións— CIG (@galizaCIG) February 22, 2026
📣Este domingo manifestáronse en Compostela para reivindicar un convenio colectivo digno e rexeitar a traizón á vontade expresada polo sector contra… pic.twitter.com/onecSndD0F
Desde el sindicato entienden que el conflicto "tiene que continuar". Además, han interpuesto una denuncia porque ven la firma del convenio "ilegal", en la medida que ellos se vincularon a un referéndum y este dijo en el 70% que no se firmara.
Con todo, se ha puesto fin a la huelga, ya que continuar sería "ilegal" en el momento que la mayoría de la representación firma un convenio, aunque no se descartan futuras manifestaciones.