Sin avances en la negociación del convenio de transporte de viajeros por carretera en A Coruña

Un viajero en una jornada de huelga en la estación de A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

La negociación del convenio colectivo del sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña sigue en punto muerto.

Este mediodía tuvo lugar una nueva reunión con mediación entre la patronal y los tres sindicatos con representación: CIG, CC.OO. y UGT.

Tras varias horas de encuentro, ninguna de las partes ha modificado en esencia su postura. UGT mantiene su apoyo a un convenio de eficacia limitada para seguir negociando en un entorno más constructivo, mientras que CC.OO convocará asambleas de afiliados y delegados para conocer su opinión con respecto a la última propuesta de la que dará respuesta la semana que viene.

Esta última propuesta contiene una mínima mejora en algunos puntos sobre jornadas, dietas y acompañantes, y sube hasta igualar lo solicitado en la plataforma inicial en el plus de festivos. No hay modificación con respecto al salario.

La CIG, por su parte, tiene previsto organizar asambleas para exponer la situación a sus afiliados, sin descartar que se reanude la huelga, suspendida hace unos días, pero no desconvocada.