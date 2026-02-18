La Diputación de A Coruña financia con 900.000 euros los servicios de limpieza de playas en 41 municipios

La Diputación de A Coruña ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la concesión provisional del programa de limpieza de playas 2026, a través del cual financia con 900.000 euros este servicio en 41 municipios costeros de la provincia.

La finalidad del programa es apoyar a los ayuntamientos coruñeses en el sostenimiento de los gastos derivados de la contratación del personal de las brigadas de limpieza de los arenales durante los meses de verano, así como de la adquisición del material necesario para el desarrollo de los trabajos, como vestuario, maquinaria ligera o combustible.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó la importancia de un programa que "contribuye a que las playas de la provincia de A Coruña estén en condiciones óptimas durante la temporada turística, al tiempo que apoya económicamente a los ayuntamientos e impulsa la creación de empleo local".

Formoso subrayó también que "hablamos de una inversión directa que refuerza la calidad ambiental de nuestros arenales y que, sumada al programa de socorrismo, permite la contratación cada verano de alrededor de 300 personas en los municipios costeros".

Las subvenciones concedidas permiten financiar brigadas con una duración máxima de hasta tres meses, dentro del período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026. Las cuantías de las ayudas oscilan entre algo más de 6.700 euros y cerca de 31.000 euros, en función de criterios objetivos.

Para la baremación de las solicitudes, la Diputación aplica criterios como la superficie total de las playas existentes en cada término municipal, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la población oficial de cada ayuntamiento, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solicitudes concedidas provisionalmente